Whoopi Goldberg dit que “Barbie” n’a pas été snobé par les nominations aux Oscars

Whoopi Goldberg – actrice lauréate d’un Oscar, ancienne animatrice de la cérémonie des Oscars et ancien membre du conseil d’administration de l’Académie – en a assez des discours absurdes entourant le tumulte des « snobs » à la suite des nominations aux Oscars 2024.





La vue modérateur et Fantôme La star a répondu aux critiques lancées contre l’organisme de vote de l’Academy of Motion Picture Arts & Sciences lors de l’épisode de mercredi du talk-show. Au cours d’une discussion sur des sujets brûlants, les hôtes ont discuté Barbie La star Ryan Gosling a exprimé sa désapprobation à l’égard des branches de réalisation et d’acteur de l’Académie pour ne pas avoir nominé Greta Gerwig pour le meilleur réalisateur et la productrice-star Margot Robbie pour la meilleure actrice.





“Barbie a rapporté plus d’un milliard de dollars. Bonjour les studios, embauchez peut-être plus de réalisatrices si vous souhaitez produire des superproductions. Nous représentons la moitié de la population, nous manifestons, nous voulons voir ça. Aussi, ont-ils manqué toute la morale de l’histoire de Barbie? Bien sûr, nous célébrons uniquement Ken, pas la femme qui en est le protagoniste et l’icône”, a déclaré la co-animatrice Alyssa Farah Griffin en début de conversation.





Pendant ce temps, la panéliste Sara Haines a répliqué : “Le message de tout cela ne m’échappe pas, mais j’ai une question – et peut-être que Whoopi est le seul à pouvoir y répondre – quand est-ce que cela devient un camouflet ? Je connais le film. , je connais la grandeur et l’argent, mais cela suppose que quelqu’un d’autre ne devrait pas être là. ”





Whoopi Goldberg sur « La vue » ; Margot Robbie et Greta Gerwig dans "Barbie".

ABC; Collection Everett





Goldberg est intervenu, soulignant que « tout le monde ne gagne pas » et a contesté l’idée de qualifier les omissions de Gerwig et Robbie de « snobs » de la part de l’organisation.





“Ce ne sont pas les élites, c’est toute la famille des Oscars qui vote pour les nominations du meilleur film. Nous votons tous pour le meilleur film, tout le monde”, a-t-elle déclaré, bien qu’elle ait indiqué à tort qu’il y avait entre sept et dix nominations (Meilleur film). L’image est actuellement réglée sur 10).





Elle a ensuite utilisé Michelle Yeoh, lauréate de la meilleure actrice de l’année dernière, comme exemple d’une personne d’un film qui a été reconnue sans le film lui-même – dans ce cas, Tout partout en même temps — remportant le prix du meilleur film, malgré le fait que le titre a fait remporté la plus haute distinction de l’Académie l’année dernière.





“On n’obtient pas tout ce qu’on veut”, a souligné Goldberg, avant que Sunny Hostin ne déclare qu’elle avait cependant l’impression que c’était un “affront” de quitter le cinéma de la cinéaste Ava DuVernay. Origine hors de la course aux Oscars cette année.





“Il n’y a pas de camouflets. C’est ce qu’il faut garder à l’esprit : tout le monde ne reçoit pas de prix, et c’est subjectif. Les films sont subjectifs”, a répondu Goldberg. “Les films que vous aimez ne seront peut-être pas aimés par les gens qui votent.”





En plus de Griffin, d’autres personnalités célèbres se sont jointes à la critique de l’Académie pour ne pas avoir nommé Gerwig pour la réalisation et Robbie pour le rôle d’acteur – même s’il convient de noter que Robbie a obtenu une nomination aux Oscars pour avoir produit le film nominé pour le meilleur film. Barbie.





Margot Robbie dans "Barbie".

Jaap Buitendijk/WARNER BROS





Surprendre Barbie La nominée America Ferrera a déclaré à EW lors de la matinée des nominations aux Oscars qu’elle était “triste et déçue” par les omissions de Gerwig et Robbie dans leurs catégories respectives, tandis qu’Hillary Clinton tweeté soutien au duo de cinéastes mercredi.





“Même si cela peut faire mal de remporter le box-office sans remporter l’or, vos millions de fans vous aiment”, a-t-elle écrit. “Vous êtes tous les deux bien plus que Kenough.”





La vue est diffusé en semaine à 11 h HE sur ABC.









