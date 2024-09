Whoopi Goldberg demande à JD Vance de se taire face aux critiques de Taylor Swift

Whoopi Goldberg a demandé à JD Vance, le colistier de Donald Trump, de « cesser de parler » après que le candidat à la vice-présidence a critiqué Taylor Swift. La superstar de la musique a officiellement soutenu Kamala Harris pour la présidence peu après la fin du débat du 10 septembre entre Harris et Trump. Vance a réagi en dire à Fox News que Swift est « déconnecté » de la majeure partie de l’Amérique.

« Nous admirons la musique de Taylor Swift, mais je ne pense pas que la plupart des Américains, qu’ils aiment sa musique ou qu’ils en soient fans ou non, vont être influencés par une célébrité milliardaire qui, selon moi, est fondamentalement déconnectée des intérêts et des problèmes de la plupart des Américains », a affirmé Vance.

« Regardez, quand les prix des produits alimentaires augmentent de 20 %, cela nuit à la plupart des Américains. Cela ne nuit pas à Taylor Swift », a-t-il ajouté. « Quand les prix de l’immobilier deviennent inabordables, cela n’affecte ni Taylor Swift ni aucun autre milliardaire. Cela affecte les Américains de la classe moyenne dans tout le pays. »

Goldberg a répondu sur « The View » au trolling de Vance en disant : « Tu ne sais pas ce qui l’affecte ! Tu ne sais pas ce qu’elle gagne ! Comment parles-tu d’elle ? Tais-toi, JD. Je suis désolé, c’était très impoli. Arrête de parler, JD. »

« La raison pour laquelle je me suis excusé, c’est que je déteste quand les experts me disent de me taire », a précisé Goldberg plus tard. « Ce n’est pas une chose gentille à dire, mais je retire ce que j’ai dit. Mais cela implique… chut ! Nous parlions justement de la façon dont Taylor Swift, qui soutient Harris-Walz, déclenche l’ire des républicains. C’est une affaire importante. Cela les fait vraiment flipper. »

Les co-animateurs de « The View » de Goldberg ont ensuite félicité Swift pour avoir encouragé ses fans à voter, ce que la chanteuse a fait à la fois dans sa déclaration de soutien et lors d’un discours de remerciement aux MTV Video Music Awards 2024. Il a été rapporté que 337 826 des abonnés de Swift ont cliqué sur le lien vers vote.gov qu’elle a inclus dans son soutien.

Trump lui-même a réagi au soutien de Swift à Harris en déclarant : « Elle en paiera probablement le prix sur le marché. »

Dans son soutien à Harris, Swift a fait l’éloge de l’actuelle vice-présidente et a écrit qu’elle « se bat pour les droits et les causes qui, selon moi, ont besoin d’un guerrier pour les défendre. Je pense qu’elle est une dirigeante douée et stable et je crois que nous pouvons accomplir beaucoup plus dans ce pays si nous sommes guidés par le calme et non par le chaos. »