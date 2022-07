Whoopi Goldberg de The View SHADES Lizzo dans un commentaire sarcastique sur le chanteur bien-aimé à la télévision en direct

WHOOPI Goldberg a ombragé la chanteuse bien-aimée Lizzo tout en discutant de sa vie amoureuse à la télévision en direct.

La star de View a été critiquée par les fans pour ses récents mésaventures et gaffes devant la caméra.

Lizzo a décrit sa position sur la monogamie[/caption]

Whoopi s’est moqué d’elle sur The View[/caption]

Mais maintenant, Whoopi, 66 ans, a ciblé la chanteuse Lizzo après avoir discuté de son opinion sur la monogamie dans une récente interview.

La personnalité de la télévision a ouvert la conversation en disant: “Lizzo, trois fois lauréate d’un Grammy, est avec son petit ami depuis environ un an et a déclaré dans une récente interview qu’elle pensait que les gens compliquaient trop leurs relations.

“Jetez un œil”, a-t-elle demandé, tandis que les caméras coupaient un clip de la récente conversation de Lizzo.

La chanteuse a déclaré sa position sur le fait d’être monogame, disant aux fans : « Je pense qu’une relation amoureuse qui n’est pas monogame n’a pas de règles.

« Et je pense que les gens qui font du poly et tout ça, il y a toujours des règles. C’est comme ‘eh bien, vous pouvez voir cette personne mais vous ne pouvez pas voir cette personne.’

Elle a poursuivi : « Je ne veux pas de règles. Je ne m’inquiète pour personne d’autre sexuellement, romantiquement ou émotionnellement.

« Je suis juste inquiet pour toi. Et je ne fais que penser à toi. Et je pense que c’est ce que nous avons, qui est la chose la plus belle et la plus pure de tous les temps », a déclaré Lizzo.

Mais Whoopi n’a pas été impressionné, et lorsque les caméras sont revenues à l’enregistrement en direct, elle a souri en silence pour se moquer de l’opinion du chanteur alors que les autres hôtes riaient en réponse.





“J’ai l’impression d’être la mauvaise personne pour parler de tout cela, vous savez”, a plaisanté le comédien alors que la foule éclatait de rire.

LIZZO AMOUREUX

Lizzo, 34 ans, sort avec son petit ami, Myke Wright, depuis avril 2021, bien qu’ils aient été amis pendant des années auparavant.

En 2016, le couple a co-animé la série MTV Wonderland où leur amitié s’est épanouie.

La pop star, officiellement connue sous le nom de Melissa Jefferson, a déjà parlé à The Breakfast Club de son beau, en disant: “J’ai les gens les plus authentiques autour de moi. Ils s’en foutent de ‘Lizzo’ avec la chaîne.

“Ils se soucient de ‘Melissa’, et tous ceux avec qui je suis proche me connaissaient avant que tout cela n’arrive et je pense que c’est important.”

Elle a ajouté: “Même l’homme avec qui je suis, il me connaissait aussi avant tout cela. Nous étions amis. C’était différent quand ils vous connaissaient avant 2019. »

WRY WHOOPI

Pendant ce temps, Whoopi, qui a été marié et divorcé trois fois, a une vision légèrement différente de la monogamie.

L’animatrice de télévision a récemment fait part de ses sentiments dans un épisode de The View, lorsqu’elle s’est plainte de ne pas pouvoir dire “rien” à ses co-stars sur sa vie personnelle.

Le segment a vu ses co-animateurs célébrer la cérémonie de mariage du week-end de Ben Affleck et Jennifer “JLo” Lopez à Las Vegas.

Joy Behar a fait un zinger sur la chanteuse : “C’est sa quatrième [marriage.] J’espère que le quatrième est le charme.

Ce à quoi Sunny Hostin a jailli : “C’est le premier où elle est vraiment amoureuse.”

Joy, qui est revenue après avoir mystérieusement manqué une semaine de spectacles, a ensuite fait la lumière sur le commentaire heureux de Sunny.

“Dit mademoiselle romantique ici”, a-t-elle plaisanté à propos de son co-animateur marié.

Cependant, Whoopi n’aimait pas le territoire de la vie personnelle et a terminé le segment avec un commentaire direct :

“C’est pourquoi je ne vous dis rien les gars,” dit-elle.

“Eh bien, revenez tout de suite”, a-t-elle conclu, refusant de discuter davantage des mariages passés.