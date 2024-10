Whoopi Goldberg de The View « écoles » Zachary Levi après que la star de « Shazam » a déclaré que soutenir Donald Trump pourrait mettre fin à sa carrière à Hollywood

Whoopi Goldberg a donné une petite leçon à Zachary Levi à Hollywood sur La vue après le Shazam La star a déclaré que son soutien à Donald Trump pourrait mettre fin à sa carrière.

Levi a juré de voter pour l’ancien président des États-Unis, destitué à deux reprises, lors d’un rassemblement dans le Michigan ce week-end. Lorsque le sujet a été abordé dans l’émission-débat d’ABC, Goldberg s’est plaint du fait que Mandrin ancien élève, affirmant qu’Hollywood était une « ville très, très libérale » qui pourrait lui coûter du travail dans l’industrie.

« Ce n’est pas nécessairement vrai », a déclaré Goldberg. « Depuis les débuts d’Hollywood, cette ville a toujours été une ville très à droite. Mais je sais que vous ne savez pas grand chose sur l’histoire d’Hollywood, alors laissez-moi vous enseigner.

Goldberg a poursuivi : « Nous sommes, comme l’Amérique, un groupe mixte. Et parfois, il peut sembler qu’il y a plus de démocrates, et parfois, il semble qu’il y ait plus de républicains. Mais la vérité est que très peu de gens semblent y adhérer parce qu’ils sont républicains.»

Jon Voight et Dennis Quaid ont été cités comme des acteurs hollywoodiens qui ont continué à travailler dans l’industrie et à soutenir le parti politique républicain.

« Arrête ça ! C’est plus de la bêtise, et c’est inutile », a ajouté Goldberg.

Au cours du week-end, Levi a déclaré qu’il voterait pour Trump après que son premier choix, Robert F. Kennedy Jr., se soit retiré de la course à la présidentielle de 2024.

« Je crois que parmi les deux choix qui s’offrent à nous, et nous n’en avons que deux, Donald Trump, le président Trump est l’homme qui peut nous y amener », a déclaré Levi lors de l’événement Trump. « Et il va nous y amener parce qu’il aura le soutien, le soutien, la sagesse, les connaissances et le combat qui existent chez Robert Kennedy Jr. et l’ancien représentant Tulsi Gabbard. »