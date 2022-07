Whoopi Goldberg de The View choque les fans en mangeant et en parlant la bouche pleine à la télévision en direct

WHOOPI Goldberg a stupéfié les fans en se livrant à des friandises tout en parlant à la télévision nationale.

La star de View a suscité la controverse parmi les téléspectateurs, car beaucoup ont appelé à sa retraite du talk-show de jour.

Maintenant, Whoopi, 66 ans, a choqué les fans de plus en plus après avoir grignoté et parlé la bouche pleine à la télévision en direct.

Au cours de l’épisode de mardi, une pause publicitaire s’est terminée et a été coupée sur un clip du comédien en train de grignoter un scone avec du beurre.

La personnalité de la télévision a tendu sa friandise à la caméra, montrant également un couteau rouge recouvert de garniture alors qu’elle luttait pour finir sa morsure avant de commencer son monologue.

“Ouais, le chef superstar international et juge de longue date du Great British Bakeoff partage son expertise dans son nouveau livre ‘Bake, My Best Ever Recipes for the Classics'”, a-t-elle expliqué à travers une bouche remplie de pâtisserie.

“Et il nous donne un avant-goût en ce moment, c’est pourquoi ma bouche est pleine”, a ajouté Whoopi, hochant la tête d’avant en arrière.

“S’il vous plaît, accueillez Paul Hollywood !” a conclu l’actrice avant que les caméras ne basculent pour montrer la table complète des hôtes.

La co-animatrice Joy Behar s’est ensuite tournée vers Whoopi en disant: “Hollywood, c’est son vrai nom de famille.”

La star de Sister Act a répondu sèchement : « Ça va. Mais vous avez la première question, je vais continuer à manger », alors qu’elle grignotait ouvertement son en-cas.





Un fan s’est rendu sur Twitter pour critiquer l’actrice pour avoir mangé pendant l’émission en écrivant: «Respectueusement, avec l’augmentation spectaculaire du coût de la vie, du coût de la vie et des personnes qui se noient sous les dettes, limitez l’affluence de nourriture chère à l’antenne devant le panneau @TheView.

“Et les panélistes ne devraient jamais être” vus “en train de manger de la nourriture à l’antenne. C’est dur. (Whoopi est toujours en train de manger.) »

EFFRAYANTS DU LUNDI ?

Whoopi a soulevé des sourcils parmi les fans ces derniers temps, car beaucoup pensent que son temps sur The View devrait prendre fin.

Dans l’épisode de lundi, le lauréat a bousillé le nom d’un sénateur américain au milieu d’une série de gaffes à l’écran au cours des dernières semaines.

Elle s’est adressée aux caméras tout en tenant le nouveau livre du sénateur démocrate Raphael Warnock.

“Le sénateur Pastor qui a aidé à renverser l’état de la pêche”, a-t-elle commencé, dégringolant sur ses mots.

“… et le bleu du Sénat partage son parcours de l’enfance à la chaire à la politique dans ses nouveaux mémoires pleins d’espoir” A Way Out of No Way “”, a poursuivi Whoopi, s’arrêtant fréquemment et avec un rythme étrange.

Elle a ensuite terminé son ouverture et a demandé à sa co-animatrice Joy Behar de poser la première question alors qu’elle se rassemblait.

Plus tard, après une pause publicitaire, la personnalité de la télévision a subi une autre erreur.

“Nous sommes de retour avec le sénateur révérend Ralph Warnock,” commença-t-elle, massacrant le vrai nom du représentant, Raphael.

Whoopi a ri et a agité ses mains vers la caméra en disant: “Je viens de… je viens de…” avant de secouer la tête de frustration.

L’un de ses co-animateurs a demandé: “Quoi?” comme elle a répondu brièvement: “Je viens de confondre ces deux choses.”

« J’aurais dû les séparer », expliqua-t-elle, tandis que le sénateur attendait patiemment de continuer.

Whoopi roula des yeux à sa propre erreur, ajoutant: “Pardonnez-moi, sénateur”, avant de permettre aux autres hôtes de poser leurs questions.

Plus tôt dans l’épisode, la mère d’un enfant s’est répétée et a trébuché sur ses cartes aide-mémoire dans un autre moment gênant.

LES CARTES REPÈRES ONT MAL TOURNÉ

La personnalité de la télévision était au milieu d’une conversation discutant du président Joe Biden frappant le prince héritier saoudien lorsqu’elle a jeté un coup d’œil à ses cartes de repère dans un moment de confusion.

“Mais je voulais juste lire quelque chose que quelqu’un m’a remis”, a-t-elle dit en regardant le bureau devant elle.

“Ce qui est” malheureusement, parfois, vous devez prendre des décisions “”, a commencé Whoopi, puis s’est rapidement rendu compte qu’elle avait déjà dit cette phrase.

“C’était moi, je viens de le dire. Il n’avait pas besoin d’aller en Arabie saoudite pour trouver un pays qui viole les droits de l’homme ou un pays qui pose des femmes », a-t-elle poursuivi, essayant de jouer l’erreur.

L’actrice oscarisée a alors semblé perdre le fil de ses pensées et avait besoin d’un producteur pour lui rappeler le sujet en cours.

Les fans ont exprimé à maintes reprises qu’ils souhaitaient que Whoopi soit remplacé par quelqu’un d’autre après avoir oublié des noms et des projets lors de leur annonce.

