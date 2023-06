Voir la galerie





Crédit d’image : ABC/Michael Brochstein/SOPA Images/Shutterstock

Whoopi Goldberg fait taire le public du studio sur La vue après avoir hué le sénateur républicain Tim Scott le lundi 5 juin. Scott se présente pour le candidat républicain à la présidence lors des élections de 2024, et co-animateur Ana Navarre interrogé sur son collègue candidat gouverneur de Floride Ron DeSantis les politiques de guerre culturelle et la bataille avec Disney, après l’adoption du projet de loi « Don’t Say Gay ». La réponse de Scott a suscité une désapprobation audible de la part du public, mais Goldberg a mis un terme à l’agitation.

Le public BOOS le sénateur Tim Scott lorsqu’il repousse l’endoctrinement éveillé. WHOOPI : « Ne huez pas ! C’est The View ! » pic.twitter.com/NDTnuFLSzg – Mairie.com (@townhallcom) 5 juin 2023

Navarro a demandé à Scott s’il pensait que les républicains « allaient trop loin » dans leurs politiques ciblant l’éducation et la communauté LGBTQ+, notant que près de 500 projets de loi anti-LGBTQ+ avaient été déposés. Lorsque Scott a commencé à parler de « la gauche radicale qui prend des décisions » dans la « culture d’entreprise », Ana l’a interrompu pour lui demander : « Pensez-vous que Disney est la gauche radicale ? »

Scott a commencé à discuter de la gestion de Disney par le gouverneur de Floride, avant que le public ne commence à l’appeler. «Je pense que Disney est dans une zone de combat depuis plusieurs mois sur ce que je pensais être le bon problème, en ce qui concerne nos jeunes enfants et ce avec quoi ils sont endoctrinés. Je pensais qu’il avait commencé du bon pied avec ce problème », a déclaré le sénateur de Caroline du Sud, avant que les fans du studio ne commencent à le huer.

Alors que le public chahutait Scott, Goldberg les interrompit, les appelant à agir avec respect. « Non non. Pas ici! Je suis désolé monsieur. Ne huez pas. C’est La vue, » dit-elle. « Nous acceptons [that] nous n’avons pas à croire tout ce que les gens disent, mais vous ne pouvez pas huer les gens ici, s’il vous plaît. Tu ne peux pas le faire. Continuez s’il vous plaît. »

Une fois le public calmé, Scott a poursuivi sa réflexion et a souligné une loi qui a été introduite en Géorgie après les élections de 2020, qui a été fortement critiquée. Il ne s’est pas étendu sur ce que « l’endoctrinement » se passait. « Je pense que protéger nos enfants de l’endoctrinement qui se produit dans notre culture est une partie importante de l’équation », a-t-il déclaré. « La gauche radicale s’implique du point de vue des entreprises sur un certain nombre de questions, notamment celle de l’État de Géorgie [election] loi, qui était soi-disant Jim Crow 2.0. Quand on regarde les résultats des dernières élections, ce qu’on a vu n’était pas Jim Crow 2.0. Ce que nous avons vu, c’est un nombre record d’Afro-Américains non seulement votant, mais aussi réussissant aux urnes. ”

L’apparition de Scott sur La vue est venu après qu’il se soit disputé publiquement avec le co-animateur Joie Behar après qu’elle l’ait accusé de ne pas « comprendre le racisme systémique auquel les Afro-Américains sont confrontés dans ce pays et d’autres minorités », par Décideur. Scott avait qualifié les commentaires du comédien de « chose la plus stupide et la plus offensante » lors d’une apparition sur Le spectacle Clay Travis et Buck Sexton. La sénatrice n’a pas pu affronter Behar, car elle est absente le lundi.

Goldberg et Ensoleillé Hostin tous deux ont confronté Scott sur sa position sur le racisme systémique. Il a dit qu’il estimait que « les deux côtés de l’allée peuvent faire un meilleur travail sur la question de la race », tout en disant qu’il pensait que les républicains faisaient un « travail fabuleux » de s’améliorer.

