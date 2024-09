Whoopi Goldberg approuve le brunch « Cozy » de J.Lo et Ben ?

Whoopi Goldberg a partagé son opinion sur le récent brunch de famille de Jennifer Lopez et Ben Affleck au milieu d’une procédure de divorce.

Selon Page six, le co-animateur de The View a admis que raviver leur relation est un défi pour les deux partenaires, car les gens les jugent toujours parce qu’ils sont des ex célèbres.

Goldberg pensait que les enfants de J.Lo et Affleck étaient la raison de leur rencontre au Polo Lounge, comme elle l’a poursuivi : « Je pense qu’ils y sont allés parce que [their] les enfants le voulaient. »

Compte tenu de la démonstration d’affection du couple, l’actrice de 68 ans a commenté : « Je suppose que… chacun faisait son truc, et si vous êtes heureux avec votre famille, alors vous êtes affectueux avec eux. »

« Cela ne veut pas dire que tu vas rentrer à la maison avec eux. Cela veut juste dire que tu ne suis pas si en colère contre toi que je ne peux pas m’asseoir en face de toi. »

Elle a également exprimé ses inquiétudes quant à l’impact potentiel de la séparation du couple sur les jumeaux de J.Lo, Emme et Max, et sur les enfants d’Affleck avec son ex-femme Jennifer Garner : Violet, Seraphina et Samuel.

Selon le même média, les co-animateurs de Goldberg ont également exprimé leurs inquiétudes, et Alyssa Farrah Griffin a alerté en déclarant : « Cela peut être difficile et désorientant pour les enfants lorsqu’ils ont l’impression d’être dans une zone grise dans leurs relations. »

« Peut-être qu’ils font une deuxième tentative, et peut-être que ces papiers de divorce disparaîtront », a supposé Sunny Hostin.

De plus, Ana Navarro a partagé ses réflexions sur les raisons pour lesquelles Ben Affleck pourrait toujours être attiré par J.Lo, en déclarant : « Qui peut blâmer Ben ? J. Lo est superbe. »

Navarro a également souligné l’importance de maintenir de bonnes relations au sein de leurs familles recomposées.

« J’aime beaucoup ça parce qu’ils ont été mariés pendant quelques années, ils sont sortis ensemble avant ça, ils sont devenus des familles recomposées, et ils ont tous les deux des enfants adolescents qui sont devenus proches l’un de l’autre et sont amicaux l’un avec l’autre. Je pense que c’est bien de continuer comme ça. Ils peuvent divorcer, mais cela ne veut pas dire que leurs familles doivent être séparées », a conclu Navarro.

Pour ceux qui ne le sauraient pas, J.Lo et Affleck sont récemment allés déjeuner avec leurs enfants et ont été aperçus assis ensemble dans la voiture d’Affleck au milieu de leur divorce en cours.