Whoopi Goldberg, co-animateur de « The View », a vérifié à tort un invité à propos d’un moment célèbre où le président Ronald Reagan a défié l’Union soviétique.

L’actrice Rosie Perez comparait les années de mandat de l’ancien président Trump à l’administration Biden-Harris, affirmant que Trump était une source d’embarras nationale pendant son mandat à la Maison Blanche et les crises auxquelles il a été confronté.

« Biden et Harris nous ont sortis d’une pandémie. Notre monde s’effondrait autour de nous. Qu’a fait Trump face à la pandémie ? Il a envoyé les tests COVID dont nous avions désespérément besoin à notre adversaire, en Russie. Que s’est-il passé ? » elle a demandé. « Même si vous êtes un vrai républicain, vous ne vous en souvenez pas ? « Abattez ce mur ». Reagan était clair sur qui était notre ennemi, et il l’est toujours. »

Elle faisait référence au célèbre défi lancé par Reagan en 1987, au milieu de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. Ce jour-là, Reagan se tenait à 100 mètres du mur de béton séparant Berlin-Est et Berlin-Ouest, défiant le président soviétique d’origine russe Mikhaïl Gorbatchev en disant : « M. Gorbatchev, détruisez ce mur ». Alors que le mur de Berlin se trouvait en Allemagne de l’Est, celle-ci était à l’époque un État satellite à la frontière de l’Union soviétique et de l’Ouest.

Après que Perez ait rappelé ce moment de l’histoire, le co-animateur a partagé une correction erronée à l’invité de l’émission.

« Maintenant, nous devons apporter une correction, car c’est l’Allemagne qui a détruit le mur », a déclaré Goldberg.

« Oh. Désolé, désolé, désolé, oui, » acquiesça Perez.

« Mais nous savions où étaient les ennemis », a poursuivi Goldberg, avant d’exprimer sa méfiance quant à la façon dont l’émission pourrait être scrutée par les médias. « Mais tu sais comment ils nous traitent dans cette émission, alors je voulais juste m’assurer que nous-«

La co-animatrice Ana Navarro a ensuite corrigé Goldberg en déclarant : « C’était l’Union soviétique », rappelant comment l’Allemagne de l’Est faisait partie de l’Union soviétique.

« C’était l’Union soviétique, c’est vrai », a répondu Whoopi, semblant ne pas se rendre compte qu’elle était vérifiée par son co-animateur sur le fait que la capitale de l’Union soviétique était à Moscou, en Russie, et non en Allemagne.

Perez a ensuite souscrit aux préoccupations de Goldberg quant à la vérification des faits par les médias.

« Oui, oui, c’était ce que je voulais dire, d’accord, mais quand même, je sais comment ils vous font, mesdames », a-t-elle dit.

« Nous nous en sommes donc occupés », a déclaré Goldberg en passant au sujet suivant.