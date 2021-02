Whoa, Nelly! Korda fait 2 victoires consécutives pour sa famille

ORLANDO, Floride: Nelly Korda a pris le contrôle avec trois premiers birdies et a terminé avec 12 pars consécutifs pour un 3 sous 69 pour remporter la LPGA de Gainbridge dimanche, donnant à la famille Korda deux victoires pour commencer la saison.

Sa sœur aînée, Jessica, a remporté le tournoi d’ouverture de la saison des champions le mois dernier à Orlando.

Korda a remporté pour la première fois sur le sol américain ses trois autres victoires à la LPGA étaient en Australie et deux fois à Taiwan et la première fois sous les yeux de ses parents. Son père, Petr Korda, est un ancien champion de tennis de l’Open d’Australie.

De l’autre côté du parcours, Annika Sorenstam a bouclé son retour après plus de 12 ans de retraite avec un par au neuvième trou pour un 76, terminant dernière parmi les 74 joueuses qui ont fait la coupe. La Suédoise de 50 ans faisait cette apparition unique parce que le lac Nona était son parcours à domicile depuis deux décennies.

Je suis juste reconnaissant d’être ici, de jouer ici et de pouvoir faire la coupe, a déclaré Sorenstam. Je pense que je n’ai jamais abandonné, même si ça n’allait pas vraiment dans mon sens et que je ne frappais pas aussi bien que je devrais l’être pour être ici. Le but était d’obtenir des tours de tournoi, et c’est ce que j’ai fait.

Elle a dit qu’elle prévoyait de disputer l’Open senior féminin des États-Unis cet été et qu’elle devra être précise, bien que Sorenstam ait déclaré que la préparation pour cela n’inclurait pas un autre événement de la LPGA.

J’ai tellement de respect pour ces joueurs, a-t-elle déclaré.

Sorenstam a terminé 29 tirs derrière Korda, qui a gagné par trois sur Lexi Thompson et Lydia Ko.

Korda, qui a terminé à 16 ans moins de 272, a commencé le tour final avec une avance d’un coup sur la recrue Patty Tavatanakit, l’ancienne star de l’UCLA qui a reculé rapidement et s’est retrouvée avec 74 à égalité pour la cinquième place.

Il n’y avait pas beaucoup de drame le dernier jour. Korda s’en est assurée avec un régime régulier de pars et en ramassant suffisamment d’oiseaux quand elle en avait besoin. Cela ne veut pas dire que c’était facile.

Honnêtement, je n’ai pas très bien joué au golf aujourd’hui, et je suis juste resté très solide, a déclaré Korda. Je ne sais même pas ce que j’ai fait. C’était vraiment très stressant.

Ko, un ancien n ° 1 mondial essayant de terminer près de trois ans sans gagner, avait un 69. Thompson a terminé avec un 68.

Jin Young Ko, l’actuel numéro 1, a pris bogey sur le deuxième trou par 5 et a laissé tomber trop de tirs en cours de route pour monter une sorte de rallye. Elle a tiré 71 et a terminé quatrième.

___

Plus de golf AP: https://apnews.com/hub/golf et https://twitter.com/AP_Sports