Whoa, Amazon vend l’Insignia Fire TV de cette année pour seulement 80 $ en ce moment

Les offres du Black Friday arrivent tôt cette année. Les baisses de prix ne manquent pas aux goûts de Cible, Walmart, Meilleur achat et, bien sûr, Amazone. Une remise sur laquelle nous avons nos yeux : Insignia Fire TV de cette année, qui est en vente pour seulement 80 $.

Les téléviseurs sont devenus assez abordables au fil des ans, et beaucoup de gens en ont plus d’un chez eux. Vous voudrez un grand écran dans le salon, mais si vous recherchez des téléviseurs plus petits pour votre chambre, votre chambre d’amis ou toute autre pièce de votre maison, vous ne voudrez pas manquer cette offre. À l’heure actuelle, Amazon offre jusqu’à 53% de réduction sur les téléviseurs Fire Insignia de la série F20 plus petits. Il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande rapidement si vous espérez en saisir une à ce prix.

Ces téléviseurs intelligents de la série Insignia F20 utilisent Fire OS d’Amazon, ce qui signifie que vous pouvez accéder à toutes vos applications de streaming préférées dès la sortie de la boîte. Ils sont également livrés avec une télécommande vocale compatible Alexa, ce qui vous permet de parcourir facilement les émissions et les films en mode mains libres. Et pour les utilisateurs d’Apple, ils disposent d’AirPlay intégré pour que vous puissiez diffuser des vidéos, de la musique, des photos et plus encore à l’aide de votre iPhone, iPad ou autre appareil Apple. Ils ont un écran LED et offrent une résolution HD 720p, et il existe trois tailles que vous pouvez trouver en vente dès maintenant.

Il y a un c’est en vente pour 90 $ de rabais si vous voulez le modèle 2020. Cependant, vous pouvez également obtenir le plus récent pour le même prix de 80 $, nous vous recommandons donc d’opter pour le modèle amélioré car c’est le meilleur rapport qualité-prix pour le moment. Si vous avez de la place pour un écran plus grand, vous pouvez également prendre un pour 100 $, ce qui vous fait économiser 80 $ par rapport au prix habituel. Et le plus grand téléviseur disponible à cette vente est le qui est de 70 $ de réduction en ce moment, ramenant le prix à seulement 160 $.

