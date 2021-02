Who Wants To Be A Millionaire Jeremy Clarkson efface presque le jackpot du concurrent avec une erreur épique

WHO Wants To Be A Millionaire Jeremy Clarkson a presque effacé le jackpot d’un concurrent avec une erreur de question épique sur l’émission de ce soir.

L’animateur de 60 ans a été appelé à aider le candidat Ray Mann à gagner 64 000 £ au quiz d’ITV.

Ray avait mis en place son filet de sécurité en même temps, donc s’il se trompait, il perdrait 31 000 £.

La question était: « Dans lequel de ces films Meryl Streep joue-t-elle un personnage entièrement fictif et non basé sur une personne réelle? »

Ses options étaient Out of Africa, The Hours, The Post et Suffragette.

Ray a immédiatement exclu Out of Africa et Suffragette mais était coincé entre The Hours et The Post.

Il a utilisé le téléphone d’un ami pour voir si cela pouvait aider, mais il a trébuché sur ses mots et n’a pas lu la question correctement.

Cela n’avait pas d’importance cependant, car son ami n’avait aucune idée, et quand Jeremy a souligné son erreur, Ray a répondu: « Je sais, je sais, je l’ai mal formulé. »

Mais ce fut bientôt au tour de Jeremy de devenir confus, car Ray utilisa alors ses lignes de vie 50/50 et Ask the Host.

Après avoir révélé qu’il «détestait les films de Meryl Streep», il a dit qu’il n’avait pas non plus vu The Post, mais qu’il était «à 99,9% certain que The Post est un film réel avec des gens réels.

«C’est vos 31 000 £, mais si j’étais assis là, je prendrais certainement un coup de pied sur The Post, et c’est ma réponse finale.

Cependant, Jeremy s’est rapidement rendu compte qu’il avait déformé la question et s’était confondu entre la fiction et la non-fiction, et a dit à Ray: « Désolé quand je dis ça, elle joue une vraie personne dans The Post … »

Heureusement, Ray a compris ce que Jeremy voulait dire et a répondu: « J’ai failli me tromper moi-même, tu as raison. »

En relisant la question une dernière fois, Ray a alors décidé de passer aux Heures, et c’était un soulagement quand c’était la bonne réponse.

Les téléspectateurs se sont rendus sur Twitter pour admettre que leur cœur était dans leur bouche pendant l’échange, avec une écriture: « Mon cœur s’est effondré quand Jeremy l’a dit dans le mauvais sens alors. C’est une question terriblement formulée. »

Un autre a ajouté: « Jeremy y a aidé en donnant la réponse qu’il vient d’exclure. »

Un troisième a tweeté: « JEREMY EST FAIT !!!!