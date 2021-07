Whitty Thug devrait-il perdre son emploi parce qu’il est jeune et qu’il voit la vie comme une série de films de 10 secondes ?

LES jeunes hommes qui ont harcelé le médecin-chef Chris Whitty dans la rue cette semaine ont été qualifiés de « voyous ignobles » par Boris Johnson. Et maintenant, l’un d’eux a perdu son emploi d’agent immobilier et a été accusé d’agression.

Je ne suis pas sûr que cette réaction soit tout à fait juste.

Lewis Hughes a attrapé le professeur Chris Whitty dans la rue

Si vous vivez votre vie aux yeux du public, vous devez vous attendre à de l’attention lorsque vous êtes dans la rue. Surtout si vous ressemblez à une tortue humaine.

Je ne ressemble pas à une tortue ou à un humain.

FILMER LES FLAMMES

Mais même ainsi, si je passe devant un chantier ou un pub, je peux à peu près garantir que je serai presque immédiatement entouré par une bande de jeunes hommes criant « Une photo. Une photo ».

Je pourrais être en route pour un enterrement. Ou une réunion importante. Mais ce n’est pas grave.

Ils ne prennent jamais « non » pour une réponse et souvent, les choses deviennent légèrement physiques.

Ce n’est pas de la voyou, cependant. C’est juste un groupe de gars généralement de bonne humeur, qui veulent une photo.

Jonathan Chew a également malmené le médecin-chef de l’Angleterre

J’ai été une fois accosté à l’urinoir d’une station-service d’autoroute.

Un groupe de mecs semblait très déterminé à prendre une photo de mon pénis.

Et il ne sert à rien d’utiliser les cabines à la place, car s’ils savent que vous êtes là, des téléphones-appareils photo apparaîtront bientôt sous la porte et sur le côté des étals.

Le problème, c’est que ces gars, comme à peu près tous les moins de 30 ans, vivent leur vie sur les réseaux sociaux. Le nombre d’adeptes qu’ils ont et les « j’aime » qu’ils obtiennent déterminent leur position. En termes simples, s’ils pouvaient obtenir une photo de ma partie d’homme, il y a plus de chances que le leur soit occupé plus tard. Le problème est partout.

Lors des récentes émeutes à Belfast, deux ou trois gars lançaient des cocktails Molotov tandis que les 300 autres restaient debout à filmer les flammes sur leurs téléphones portables. Allez sur TikTok et chaque jour, vous verrez un type se tenir sur le chemin d’une voiture de police alors qu’il est filmé par tous ses potes.

Ces gens voient leur vie comme une série de films de dix secondes, et tous sont en compétition pour un Oscar.

C’est pourquoi Chris Whitty a été accosté alors qu’il tentait de marcher dans la rue.

Je doute qu’ils veuillent le blesser ou l’humilier. Ils voulaient juste des images qui rendraient leur compte Instagram plus intéressant que celui de Gaz et Shaz. Et cela ne fait pas d’eux des « voyous ignobles ».

Certes, je ne vois pas pourquoi quelqu’un devrait être licencié pour être quoi ? Jeune?

ÉNORME HOMME

En plus, c’est mieux que le traitement que reçoivent les célébrités en Russie. Une fois, j’ai été arrêté dans la rue à Moscou par un homme énorme qui a sauté de sa Mercedes avec chauffeur et m’a ordonné de ne pas bouger jusqu’à ce qu’il soit rentré chez lui pour prendre son appareil photo.

Pour m’assurer d’accéder à sa « demande », j’ai été laissé dans la rue, dans un froid glacial, avec son garde du corps encore plus énorme.

Il a fallu près d’une heure avant qu’il ne revienne pour prendre la photo. Et il n’a même jamais dit « merci ». Maintenant, c’est un voyou ignoble.

Ce n’est pas comme regarder Bra-zil

CE SOIR, l’Angleterre affrontera l’Ukraine et ce ne sera pas une promenade dans le parc.

Ces gars-là sont grands et effrayants, et inspireront la peur lorsqu’ils seront inculpés.

L’attaquant ukrainien Artem Dovbyk enlève sa chemise pour révéler un soutien-gorge Crédit : PA

Mais j’exhorte nos joueurs à s’en souvenir.

Sous son maillot, Artem Dovbyk – l’attaquant dont le but a éliminé la Suède – porte un soutien-gorge.

Laissez les gens décider

Je suis maintenant complètement perdu au sujet des règles et règlements de Covid.

Je ne sais pas si je peux aller à l’étranger et si je peux, je ne sais pas où. Je ne sais pas si je peux aller au pub avec trois personnes ou mille. Et je ne sais pas qui peut venir chez moi.

Il y avait 40 000 personnes à Wembley pour regarder l’Angleterre battre l’Allemagne Crédit : Rex

Tout est si confus. Ma fille a dû reporter son mariage deux fois car il n’est pas permis d’avoir quelques centaines de personnes dans une tente.

Mais il y avait 40 000 personnes à Wembley pour regarder l’Angleterre battre l’Allemagne et mardi, près de 10 000 étaient sur le court central de Wimbledon pour voir les cheveux de la femme d’Andy Murray.

Heureusement, ils ont également lancé un match de tennis où un Allemand a perdu. De nouveau. Et parce que c’était un match si long, ils ont dû fermer le toit. Alors c’était un événement en salle – comme une soirée au théâtre – mais ont-ils renvoyé des gens chez eux ? Nan.

Peut-être que nous comptons toujours sur le suivi et la traçabilité pour assurer la sécurité de tous. J’espère que non, car il y a dix jours, ma petite amie s’est fait dire par une application sur son téléphone de s’isoler. Et même si nous vivons dans la même maison, on ne m’a toujours pas dit de faire la même chose.

Le moment est donc venu de relâcher les freins et de laisser chacun faire ce qu’il pense être le mieux.

Quelqu’un d’autre a-t-il la nette impression que le vaccin AstraZeneca vous empêche de contracter Covid de la même manière qu’une bière très faible vous enivre ?

Il fait le travail. Finalement. Mais seulement si vous en ingérez une tonne.

Mots croisés

Dans une édition récente du magazine officiel de l’Église d’Écosse, la réponse à l’un des mots croisés était « lépreux ».

Cela a incité un lecteur à écrire en disant que le terme « lépreux » est maintenant considéré comme offensant et que le terme correct est « les personnes atteintes de la lèpre ».

Eh bien oui, mais cela ne rentrerait pas vraiment dans un mot croisé, n’est-ce pas ?

Pas fan de la voiture volante

J’ai reçu un message de The Sun cette semaine me demandant si j’aimerais faire un voyage dans la nouvelle voiture volante.

Non.

Je suis désolé, mais l’idée de m’envoler dans une machine fabriquée à la main en Slovaquie ne me donne pas beaucoup de confiance.

Un AirCar de la société slovaque Klein Vision a effectué un trajet de 35 minutes Crédit : PA

De plus, je ne vois pas l’intérêt d’une voiture volante parce que si elle peut s’envoler, pourquoi l’utiliseriez-vous sur la route ?

Sauter par-dessus un embouteillage ? Droite. Je vois. Alors vous descendez la M1, vous voyez que le trafic devant vous est stationnaire alors vous déployez les ailes et accélérez fort pour atteindre votre vitesse de décollage de 180 mph, après quoi vous êtes arrêté par la police qui vous informe que de telles vitesses ne sont pas autorisées .

La ministre des TRANSPORTS, la baronne Vere, a déclaré aux députés cette semaine qu’elle n’avait pas vu les preuves du rétablissement d’une épaule dure sur le M25.

Ah bon? Eh bien, pourquoi ne parle-t-elle pas aux familles des 53 personnes qui seraient encore en vie aujourd’hui s’il y avait eu un refuge sûr pour leurs voitures et camionnettes en panne.

Il y a quelques années, mon poste de police local a été fermé, et maintenant notre fine ligne bleue fonctionne à partir d’une armoire à balais à la caserne des pompiers.

J’aimerais plaisanter, mais ce n’est pas le cas. Heureusement, les trois officiers restants ont reçu un Mitsubishi L200 pour couvrir leur grande parcelle très rurale. Mais maintenant, il est retiré et remplacé par une Vauxhall Corsa. Juste ce dont vous avez besoin pour surprendre les gens en train de courir.

Jeu, sett & match

Une ROUTE dans le Lincolnshire a été soumise à un contrôle de la circulation stop/go pendant 18 mois parce que les blaireaux s’y sont installés.

Et c’est contre la loi de les déplacer.

Évidemment, un passionné de blaireau comme Brian May penserait que c’est parfaitement acceptable.

Alors pourquoi ne va-t-il pas se tenir là avec une sucette rouge et verte jusqu’à ce que les agaçants mangeurs de hérissons déménagent ?

S’il n’en a pas envie, ne vous inquiétez pas, je connais un homme qui pourrait résoudre le problème en une dizaine de minutes chrono. . .