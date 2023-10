HAVERHILL — La surintendante Maureen Lynch a récemment partagé le succès de la célébration et de la cérémonie du 50e anniversaire de Whittier Tech pour la première classe d’intronisation du Temple de la renommée sportive de Whittier Tech.

Whittier Tech a célébré son 50e anniversaire le 13 octobre au Haverhill Country Club, 58 Brickett Lane, Haverhill. Plus de 200 membres de la communauté ont assisté à la célébration. Le président du comité de sélection du Temple de la renommée, Kevin Bradley, était le maître de cérémonie.

« Nous sommes ravis de célébrer les 50 ans de Whittier Tech, qui s’inspire de la fondation de la Haverhill Trade School : « Entrez pour apprendre, partez pour servir » », a déclaré Lynch. « Alors que nous envisageons les 50 prochaines années de « bâtir sur des générations de réussite », nous nous efforcerons de garantir que les étudiants qui fréquentent cette école découvrent que Whittier a joué un rôle essentiel dans leur parcours vers le marché du travail. Merci à tous ceux qui ont assisté à la célébration pour soutenir Whittier et les personnes qui ont contribué à son succès au cours des 50 dernières années.

Au cours de l’événement, Whittier a célébré les 10 lauréats de la première classe d’intronisation du Temple de la renommée de l’athlétisme, dont deux équipes, l’équipe de football de 1979 et l’équipe féminine de basket-ball de 2005, les entraîneurs Denis Cronin et Denise Woodcock, les contributeurs importants Ed et Patricia Penney, et cinq anciens étudiants-athlètes : Stephen K. Jayne ’80, John Campbell ’88, Scott LaValley ’98, Alicia Cook ’02 et Amanda Dennis ’05.

Elaine Kevgas a également été honorée lors de la cérémonie pour son dévouement constant à Whittier Tech depuis 2004. Kevgas a commencé comme enseignant suppléant à Whittier après une longue carrière d’enseignant d’anglais dans un autre district. Elle travaille maintenant le jour comme assistante à la bibliothèque de Whittier, l’après-midi comme agent de sécurité, travaille à la cafétéria pendant les cours du soir et apporte son soutien à tous les événements de Whittier.

Kara Kosmes, directrice commerciale de Whittier Tech, a présenté Kevgas pour sa reconnaissance lors de la cérémonie. L’instructeur d’histoire Alex Valhouli et le surintendant principal/adjoint Chris Laganas ont ajouté des vœux en grec pour reconnaître l’héritage grec de Kevgas.