Au milieu d’une révélation sur son fiancé, Whitney Way Thore se demande si elle trouvera un jour un homme «qui peut juste se sentir chanceux de m’avoir».

Dans un clip exclusif de l’épisode de cette semaine de Ma grosse vie fabuleuse, diffusé le mardi 8 décembre, les fans voient la star de télé-réalité de 36 ans au milieu d’une conversation franche et en larmes avec sa meilleure amie, Buddy Bell, sur les dures réalités de ses expériences de rencontres.

«Quand les gens me jugent pour être qui je suis, si vous êtes un homme qui est aussi avec moi, vous êtes également jugé», dit-elle à Buddy. « Je veux juste être une personne normale où un homme qui m’aime se sent chanceux de m’avoir et heureux d’être avec moi et n’a pas à faire face à des gens qui se demandent ce qui ne va pas avec lui et cela ne le sera jamais arriver si je suis comme je suis. «

Élaborant plus avant dans un confessionnal, la star partage émotionnellement avec les téléspectateurs: «Ce n’est pas perdu pour moi que tous les hommes avec qui j’ai été, je ne suis pas ce qu’ils aiment habituellement ou ils n’ont jamais aimé une grosse femme ou ils ont jamais trouvé les grosses femmes attirantes ou autre et, pour une raison quelconque, elles font une exception pour moi et puis c’est comme, j’ai l’impression qu’elles réalisent peut-être que ce n’est pas assez ou que c’est trop. Même simplement être en public avec moi, vous savez, n’est pas facile. »