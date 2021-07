Whitney Way Thore de My Big Fat Fabulous Life applaudit les trolls qui critiquent ses remplisseurs de lèvres

La star de MY Big Fat Fabulous Life, Whitney Way Thore, a insisté sur le fait qu’elle était «obsédée» par ses produits de remplissage pour les lèvres – malgré ce que disent les trolls.

La personnalité de TLC a profité de son Instagram pour applaudir certains fans pour leurs « opinions non sollicitées » indésirables sur son nouveau look.

Whitney Way Thore de My Big Fat Fabulous Life insiste sur le fait qu’elle est «obsédée» par ses produits de remplissage pour les lèvres – malgré ce que disent les trolls[/caption]

Whitney, 37 ans, a récemment dévoilé ses nouvelles lèvres repulpées ainsi que des extensions de cheveux.

Dans un récent cliché sur sa page Instagram, elle s’est assise dans sa voiture pour montrer les résultats alors qu’elle rayonnait pour un selfie.

MBFFL‘s Whitney a coiffé ses mèches brunes dans un style mignon et a mis en valeur ses lèvres avec un gloss nude.

Elle a complété son look avec un haut de sport gris et un collier en or tandis que dans la légende, elle a visé ses trolls.

Elle a applaudi après leurs « avis non sollicités » sur son nouveau look[/caption]

Le favori de la télé-réalité a écrit: « Juste un rappel que je n’ai (ni aucune femme) besoin d’opinions non sollicitées sur son apparence sur Internet ou dans la vie. Vous êtes tous si gentils et élogieux avec moi tout le temps et j’apprécie cela, mais je n’ai besoin de personne pour me dire que je suis plus belle sans produits de remplissage pour les lèvres. Je suis obsédé par eux, merci @sonadermatology !

«Je porte également des extensions de cheveux et utilise des fibres capillaires @toppik pour couvrir les zones chauves de mon cuir chevelu; J’ai mes sourcils microbladés; parfois je porte dix livres de maquillage ; Je fais des manucures et des pédicures et j’utilise des soins de la peau pour atténuer les rides. J’ai teint mes cheveux et même épilé les gris. Je choisis des vêtements qui, selon moi, me font paraître « bien ».

« Et « bon » est complètement subjectif et relatif et, surtout, à MOI. Ce n’est pas parce que je fais les choses susmentionnées que je ne m’aime pas et que je ne rêverais jamais d’aller sur vos comptes Instagram et de vous en accuser autant.

« J’existe à la télévision sans maquillage 90 % du temps et je suis incroyablement à l’aise dans mon état « naturel ».

Whitney a également des fibres capillaires pour couvrir les « taches chauves »[/caption]

Whitney, qui a récemment été ciblée pour sa silhouette, a ajouté: « Je lis constamment des commentaires sur le fait que j’ai perdu ou pris du poids ou que j’ai l’air « différent », etc. et c’est absolument épuisant.

]« Je ne le dois à personne, mais voici une image non filtrée. J’ai des remplisseurs de lèvres et beaucoup de maquillage!

« Je n’ai eu aucun travail sur mon visage, mais si je le fais, je ne serai pas gêné de le partager avec vous. »

Ses followers et fans n’ont pas tardé à répondre, l’un d’eux insistant : « Vous ne devez aucune explication à personne. Merci d’être exactement qui vous êtes.

Whitney a pris son compte Instagram pour un long post[/caption]

Un autre a posté: « BÉBÉ, JE LES AIME LES JUICY SMACKERS ET TOUT QUI EST ATTACHÉ À EUX! »

Pourtant, l’un d’eux a réfléchi : « J’aimerais que vous n’ayez pas besoin de faire ces choses. Tu es belle comme tu es. »

L’année dernière, Whitney abasourdie dans un selfie après avoir applaudi un troll qui lui a dit de perdre du poids.

Le commentaire est venu alors que la star de télé-réalité continuait de faire face aux conséquences de la fin de sa relation.

Les fans ont félicité Whitney pour être juste comme elle est[/caption]

Elle continue de faire face aux séquelles de la fin de sa relation.[/caption]

Dans sa photo Instagram avec un copain, Whitney a mis en évidence un programme de régime, qui a incité une personne à commenter : « La perte de poids éliminerait très probablement vos avantages et votre perte de cheveux ».

Cependant, le Étoile TLC – qui a perdu 70 livres depuis la séparation – a répondu : « Non. J’ai le SOPK depuis mon adolescence et je pèse 120 livres. J’ai également perdu 100 livres après avoir grossi et mon SOPK ne s’est pas amélioré.

Mis à part les trolls, Whitney se concentre également sur la vie après sa relation précédente après elle ex Chase Severino a été infidèle.

Chase mettrait également une autre femme enceinte, Katie Cottle.

Whitney a perdu 70 livres depuis sa séparation avec son ex Chase[/caption]

Le favori de la télé-réalité a été ébranlé après que Chase ait été infidèle[/caption]





À l’époque, Whitney a révélé : « Après avoir connu beaucoup de hauts et de bas et toujours vivant séparément, Chase a renoué avec une femme avec qui il a une longue histoire. Chase m’a récemment dit cette information et le fait qu’elle avait abouti à une grossesse. Chase sera père en octobre.

Elle a conclu : « Je ne suis pas intéressée par quoi que ce soit de haineux dirigé contre qui que ce soit. Je demanderais la confidentialité de toutes les personnes impliquées alors que nous avançons et que nous nous concentrons sur l’avenir. »

En septembre, Chase a accueilli sa petite fille, Aurora, et a dit en exclusivité au Sun à l’époque : « Je suis un père vraiment heureux et fier qui a hâte de voir ce que le petit AJ va faire. »

Chase est maintenant fiancé à la mère de son bébé, Katie Cottle, comme l’a révélé sa page Instagram.