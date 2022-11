Whitney Rose, star de ‘RHOSLC’, parle de drame avec Heather Gay: Exclusif – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Fred Hayes/Bravo

Fans de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City assistent à une toute nouvelle dynamique entre Whitney Rose et bruyère gay sur la saison 3. Les cousins ​​​​de “Bad Weather” ne se sont toujours pas remis de leur combat brutal lors du voyage du casting en Arizona, à cause d’une rumeur présumée sur la co-star Lisa Barlowle mariage. “Aujourd’hui, nous ne sommes toujours pas dans un grand espace”, a déclaré Whitney, 36 ans. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT sur le dernier épisode de la Faites attention Puh-Lease ! podcast.

Plus d’actualités “Real Housewives”:

“Pas l’espace dans lequel j’espère que nous pourrons revenir. Mais ça va », a déclaré Whitney à propos de sa relation actuelle avec Heather, 40 ans. « Je pense qu’après tout ce qui s’est passé, il est parfois normal de faire une pause. Ça l’est vraiment. Et parfois, c’est nécessaire.

Le drame entre Whitney et Heather a également débordé sur BravoCon le mois dernier, où ils y sont allés pendant le dramatique RHOSLC panneau. Les anciennes meilleures amies étaient assises sur des canapés opposés, Whitney avec Lisa et Heather avec Marques de Meredithalors que le chaos se déroulait entre les acteurs.

“A BravoCon, j’étais assez stupéfait parce que je pensais que nous étions dans un espace différent. J’ai appris sur la scène BravoCon pendant le panel que nous n’étions pas dans l’espace que nous avions laissé sur ‘Girls Trip’ », a déclaré Whitney, qui a également filmé la saison 3 de Les vraies femmes au foyer: voyage ultime entre filles avec Heather et six autres femmes au foyer.

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





« Alors je ne sais pas. Nous verrons », a ajouté la fondatrice de Wild Rose Beauty, s’interrogeant sur l’avenir de sa relation avec Heather. “Mais je suis toujours optimiste quant à l’avenir”, a-t-elle également déclaré. « J’espère que tout le monde pourra résoudre ces problèmes. Dans le grand schéma des choses, la vie est trop courte pour ne pas le faire.

Saison 3 de RHUGTqui met également en vedette Porsha Williams, Gizelle Bryantet plus, filmé après cette saison actuelle de RHOSLC fabrication emballée. Mais selon Whitney, elle et Heather étaient incapables de surmonter leurs différences, même dans un pays complètement différent.

Lien connexe Lié: Les enfants de Kyle Richards : tout savoir sur ses 4 filles

“Il y avait du mauvais temps en Thaïlande, c’est sûr”, a taquiné Whitney. “Cependant, je pensais que ça s’était amélioré, mais j’ai découvert à BravoCon. J’étais assez choqué. Je n’avais pas réalisé que peut-être… je pensais que nous allions bien.

Vous en voulez plus de Whitney ? Écoutez l’intégralité de l’interview sur Apple Podcasts ou Spotify ! Whitney réagit à Jen ShahLa décision de plaider coupable à des accusations de fraude par câble, taquine davantage sur le drame de la saison 3 de RHUGT, et beaucoup plus.