‘Whitney Rose de RHOSLC réagit au plaidoyer de culpabilité de Jen Shah : Exclusif – Hollywood Life

Crédit d'image : bravo

Whitney Rose36 ans, a été aussi surprise que quiconque lorsque sa Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City co-vedette Jen Shah49 ans, a plaidé coupable à des accusations de fraude par fil dans le cadre d’un stratagème de télémarketing en juillet 2022. HollywoodLa Vie EXCLUSIVEMENT sur le dernier épisode de la Faites attention Puh-Lease ! podcast. “Elle a crié si fort son innocence. Et si nous essayions même de lui en parler, elle deviendrait tellement en colère et nous fermerait », a ajouté Whitney.

En mars 2021, Jen a été tristement arrêtée et accusée de fraude, pour avoir prétendument fraudé des centaines de personnes, pour la plupart des personnes âgées, avec des millions de dollars. Les caméras tournaient sur la saison 2 à l’époque et Jen – qui avait initialement plaidé non coupable – a insisté auprès de Whitney, et du reste de leurs co-stars, sur le fait qu’elle était innocente. Jen a continué à clamer son innocence dans la saison 3, filmée avant qu’elle ne plaide coupable.

Whitney nous a dit que le RHOSLC Le casting “n’avait pas beaucoup d’informations” sur la situation financière de Jen avant son arrestation. «Le problème avec cela, c’est que nous entendrions des choses dans la communauté. Salt Lake City est petite », a expliqué la fondatrice de Wild Rose Beauty. “Nous entendrions des rumeurs et nous entendrions des choses.”

Whitney a également expliqué à quel point le plaidoyer de culpabilité de Jen était “frustrant” pour elle. “J’ai l’impression d’avoir fait tout mon possible pour la soutenir, malgré la façon dont elle m’a traité. À travers tout cela, elle et moi avons construit une véritable amitié pour la première fois cette saison », nous a dit Whitney. “Donc, le fait qu’elle ne le dise à personne et qu’elle entre et plaide coupable était choquant.”

“Je pensais qu’elle se battrait jusqu’au bout, d’après ce qu’elle me disait”, a ajouté Whitney à propos de Jen. “[She said] elle est innocente, elle va se battre jusqu’au bout. Mais il y avait des miettes de pain partout et rien de tout cela n’avait de sens. Et donc maintenant, cela a du sens.

Jen a changé son plaidoyer de non-culpabilité en culpabilité le 11 juillet, ce qui pourrait lui faire économiser 16 ans de prison. L’accord signalé l’obligera à restituer 9 millions de dollars aux centaines de victimes qu’elle a fraudées, plus 6 millions de dollars supplémentaires. Jen risque jusqu’à 14 ans derrière les barreaux, car elle a déclaré qu’elle accepterait sa peine tant qu’elle serait de 168 mois ou moins de prison. La condamnation de Jen est prévue pour le 15 décembre.