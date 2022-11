Whitney Rose affronte Heather Gay – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : bravo

L’épisode du 9 novembre de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City était sauvage. Cela a commencé avec la seconde moitié de bruyère gaypitoyables auditions de chœur, et cette fois-ci, Jean Shah confronté Angie H. sur le faux compte Instagram de son mari. Honnêtement, on ne sait toujours pas si le compte a été conçu pour cibler Lisa Barlow ou poursuivre Jen – on nous a dit que c’était la première dans les épisodes précédents – mais qui sommes-nous pour juger? Nous aimons le chaos, peu importe comment il est servi. Quoi qu’il en soit, Jen a essentiellement dit à Angie H. qu’elle devrait avoir honte d’elle-même, mais Angie H. a dit qu’elle n’avait rien à se reprocher parce que c’était son mari qui avait fait le compte, pas elle.

#RHOSLC Preview : La Bataille des Angies commence et Angie K dénonce tout 😳 pic.twitter.com/OkOX48FhMD – Reines de Bravo (@queensofbravo) 9 novembre 2022

Jen et Angie H. se sont essentiellement lancées dans un match de hurlements à l’extérieur du lieu où se déroulaient les auditions de la chorale, et lorsque Heather a eu vent du drame qui se passait lors de son événement, elle a essayé de résoudre le problème en question. Mais au lieu de se ranger du côté de Jen et de s’en prendre à Angie H. comme Jen le voulait, Heather a dit à Jen d’arrêter d’agir comme un bébé et de simplement pardonner à Angie H. Surtout depuis que le mari d’Angie H., Chris, s’était déjà excusé d’avoir rendu le compte. Honnêtement, elle avait raison. Mais Jen ne pouvait pas croire que Heather ne répondrait pas à ses drames, alors elle a fait irruption à l’intérieur de la salle et a cherché du réconfort auprès de Lisa. C’était après qu’elle ait également crié qu’elle était “innocente” et qu’elle n’avait commis aucune des fraudes dont elle est accusée. Mais nous savons tous que Jen a par la suite plaidé coupable aux accusations, donc nous ne croyons plus vraiment tout ce qu’elle dit, ni ne le prenons au sérieux d’ailleurs. Cependant, cela a quand même conduit à de bons drames cette semaine, et Jen se référant au mari d’Angie H. comme un “gros elfe sur l’étagère”, donc nous ne devrions vraiment pas nous plaindre.

Quoi qu’il en soit, Lisa a affirmé que le drame était beaucoup pour elle parce qu’elle est également confrontée à des problèmes familiaux qui l’ont submergée, alors elle veut maintenant se réengager dans sa foi. Elle pense que l’amélioration de sa relation avec Dieu l’aidera partout, mais son mari, John, a dit qu’il voulait juste qu’elle se concentre davantage sur lui et leurs fils. Il est même allé jusqu’à dire qu’il aimerait que Lisa ignore parfois les appels qu’elle reçoit de sa sœur, qui divorce et fait face à beaucoup de drames.

Plus tard, Whitney et Lisa se sont retrouvées pour un rendez-vous avec leurs enfants. Là, Lisa a parlé d’ordures à propos de Heather et a révélé qu’elle était toujours en colère contre Heather pour avoir insinué qu’elle n’avait pas réagi correctement à la mort de son père. Whitney a déclaré qu’elle et Heather avaient également des problèmes depuis le voyage du groupe en Arizona, donc dans les dernières minutes de l’épisode de cette semaine, Whitney est allée chez Heather pour parler. Mais malheureusement pour elle, leur discussion sur la distance dans leur amitié a créé un fossé encore plus grand entre eux.

En gros, Whitney a dit à Heather qu’elle était une mauvaise amie parce qu’elle n’a pas tendu la main après Justin s’est fait virer de son travail. Mais Heather a dit qu’elle n’avait aucune idée que c’était même arrivé. Ensuite, Whitney a réprimandé Heather pour avoir été si dure avec Lisa, et Heather n’arrivait pas à croire que Whitney se rangeait du côté de Lisa. Surtout après que Lisa ait si mal traité Whitney la saison dernière. Heather était tellement sidérée par le comportement de Whitney qu’elle a enlevé son micro, a couru dans une pièce et a dit à Whitney de partir.

Vous voulez plus de drame ? Nouveaux épisodes de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City diffusé les mercredis à 21h sur Bravo.