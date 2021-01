Whitney Port insiste sur la discussion sur le bébé n ° 2 – Mom2Mom

Port de Whitney2021 commence avec le chagrin.

Le lundi 4 janvier Les collines: un nouveau départ star et podcasteur ont révélé qu’elle avait récemment subi une perte de grossesse – sa deuxième en moins de deux ans. Whitney, 35 ans, a partagé via Instagram qu’elle et son mari Tim Rosenman avait prévu de documenter à la fois leur grossesse et le voyage de rénovation de leur maison avant la perte, notant: «Ce n’est pas une tâche facile».

«Malheureusement, j’ai perdu la grossesse», a décrit Whitney. « Timmy et moi ne savions pas si nous voulions toujours mettre ça là-bas. Je n’étais pas sûr de vouloir revivre la douleur. Cependant, cette fois-ci, je ressentais la situation différemment. La dernière fois, je ne l’ai pas Je pense que j’étais prêt à avoir un autre enfant, et j’avais des sentiments différents à propos de la fausse couche. Cette fois, je me suis vraiment connecté. «

La vétéran de la télé-réalité a déclaré qu’elle était « en fait excitée et appréciait la grossesse », écrivant: « J’ai tout imaginé. Je suis triste mais je vais bien et nous allons essayer à nouveau. »

Whitney et Tim, qui se sont mariés en 2015 après trois ans ensemble, sont les parents d’un fils de 3 ans Fiston. Le tout-petit est présenté dans la dernière vidéo YouTube du couple, qui comprend des images de Whitney discutant des premiers stades de sa grossesse.