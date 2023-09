Whitney Port parle de santé mentale et de dépression – Hollywood Life

Crédit d’image : Sydney Jackson/BFA.com/Shutterstock

Port de Whitney38 ans, a parlé de son poids via son histoire Instagram fin juillet, mais elle n’a discuté que récemment de sa santé mentale. Les collines une ancienne élève a consulté son podcast, Avec Pentecôte, le 5 septembre et a révélé qu’elle souffrait de dépression plutôt que d’un trouble de l’alimentation. Whitney a révélé qu’elle avait consulté un « nutritionniste/psychiatre » selon son amie Andréaet discuté de ce qu’ils lui ont dit.



La beauté blonde a admis que son amie était « inquiète » pour elle, cependant, Andrea n’en a pas parlé avec Whitney avant son histoire Instagram de juillet. « Ma meilleure amie, Andrea, s’inquiétait pour moi, mais elle n’a rien dit jusqu’à ce que je dise quelque chose sur mes réseaux sociaux », a-t-elle expliqué. Après que la fière mère d’un enfant ait partagé la publication sur les réseaux sociaux concernant son poids, son amie lui a envoyé un texto lui faisant part de son inquiétude. «Je m’inquiétais pour toi», a écrit Andrea dans un texte à Whitney.

Plus tard, Whitney a attribué « de nombreux défis environnementaux » qui l’ont amenée à se sentir « un peu déprimée ». Elle a partagé que son thérapeute lui avait dit qu’elle souffrait de « dépression neurovégétative » qui affectait « son alimentation, son énergie, sa motivation », et bien plus encore. Whit a ajouté que l’un de ses symptômes est la « léthargie », qui est liée au diagnostic mentionné par son thérapeute. La personnalité de la télévision a précisé que ni elle ni son thérapeute ne pensaient que Whitney souffrait d’un trouble de l’alimentation.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide maintenant, appelez ou envoyez un SMS au 988 ou discutez avec 988lifeline.org.

La femme de 38 ans a ensuite partagé avec les auditeurs que sa visite avec le thérapeute lui avait semblé « validante » et s’était permise de « faire confiance » à nouveau à son « instinct ». Plus encore, le professionnel de la santé a attribué les antécédents personnels de Whitney à l’ajout de ses symptômes, notamment : « être à la télévision à un jeune âge, le décès de ton père, le suicide de ta tante, la dépression et la tristesse de maman depuis le décès de papa, de multiples fausses couches ». L’un des symptômes de ce type de dépression, selon son thérapeute, consiste à « ne pas nécessairement faire des choses une priorité alors qu’elles le sont réellement ».

Vers le milieu de l’épisode, Whit a déclaré qu’elle pensait que ses médicaments antidépresseurs « fonctionnaient très bien », mais elle a déclaré qu’elle ne voulait pas « compter » sur eux à long terme. Elle a également rassuré ses auditeurs et ses proches en lui disant qu’elle « prend le contrôle » de sa santé et qu’elle ne veut pas que les gens « s’inquiètent » pour elle.

Comme mentionné précédemment, Whit s’est rendue sur les réseaux sociaux plus tôt cet été pour répondre à certains commentaires qu’elle a reçus en ligne concernant son poids. Elle a mentionné qu’elle avait décidé de prendre les commentaires au sérieux lorsque son mari, Tim Rosenman, a évoqué son inquiétude pour elle. « Je ne veux pas donner un mauvais exemple, alors j’ai promis à Timmy et je vous promets que ma santé sera une priorité », a-t-elle écrit en partie. Elle a également donné plus de détails sur son poids dans l’épisode du 29 août de son podcast.