Whitney, mariée à First Sight UK, révèle qu’elle et Matt sont toujours ensemble après une liaison explosive

MARIÉ À First Sight UK, Whitney Hughes a laissé entendre qu’elle et Matt Murray sont toujours ensemble après leur liaison.

Il a déjà été affirmé que Whitney et Matt avaient trompé leurs partenaires respectifs – Duka Cav et Gemma Rose – et les fans pensent avoir repéré un indice qu’au moins une fin heureuse en est sortie.

Instagram

Les abonnés de Whitney pensent qu'elle a laissé entendre qu'elle et Matt sont toujours ensemble

E4

Les fans ont vu Whitney épouser Duka

E4

Pendant que Matt faisait le noeud avec Gemma

Aujourd’hui, Whitney a partagé une photo d’elle dans la voiture avec un homme mystérieux et ses partisans ont rapidement remarqué qu’il portait une bague identique à celle avec laquelle Matt a été vu.

Une personne a commenté: “Je vous aime tous les deux.”

Un autre a dit: “Voyons un vrai mariage avec vous deux .” Fait révélateur, Whitney a répondu avec un emoji de cœur d’amour.

La semaine dernière, le MailOnline a rapporté que la liaison de Whitney et Matt survient alors que les couples passent du temps ensemble lors d’une retraite.

Selon la publication, les téléspectateurs verront Gemma fondre en larmes lorsque l’infidélité sera révélée.

Une source a déclaré: «Whitney et Matt ont vraiment choqué les autres membres de la distribution en trompant leurs partenaires – non seulement à cause du mal que cela a causé, mais aussi des circonstances.

“Les couples étaient partis pour une retraite en couple et étaient là pour se concentrer sur leurs relations, mais Whitney et Matt avaient d’autres idées.”

Mais Matt a ensuite riposté aux affirmations dans une vidéo Instagram.