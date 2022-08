Whitney fait le point sur sa relation – Hollywood Life

Whitney Way Thore s’ouvre à Todd Beasley sur la façon dont l’hospitalisation de sa mère l’inquiète dans cet aperçu EXCLUSIF de l’épisode de la première du 9 août de Ma grosse vie fabuleuse. Si sa mère ne va pas mieux, Whitney se demande si sa mère pourra un jour rencontrer le Français en personne.

“J’ai juste pensé à toutes les personnes que je pourrais rencontrer et elles ne rencontreraient pas ma mère, et elles ne connaîtraient pas ma mère”, dit Whitney en parlant de la mortalité de ses parents. « Le Français ne la rencontrera peut-être pas. Même s’il l’a rencontrée au téléphone et tout, ce n’est pas la même chose.

Todd intervient et demande si le Français va être une “personne essentielle” que sa mère va vouloir rencontrer. “Il est vraiment si important?” Whitney est choquée par les commentaires de Todd. Todd dit juste qu’il pensait que la relation avait “tombé”. Il ajoute: “Je ne l’ai jamais vu.”

“J’ai passé l’été à Paris”, dit-elle. “J’ai fini par rester quelques semaines de plus que prévu, et c’était merveilleux. J’ai rencontré le Français. Je dirais que nous nous sommes bien entendus, mais nous l’avions déjà fait, donc cela ressemblait à une continuation naturelle de ce que nous avons commencé avec nos téléphones.

Après son chagrin avec Chase Séverino, Whitney a retrouvé l’amour avec le French Man. “Je n’arrive pas à croire que ça s’est passé comme je le voulais, qu’il était celui que je voulais qu’il soit”, s’exclame-t-elle. “Je me pince encore parce que j’ai l’impression que ça s’est trop bien passé, mais je vais en profiter pendant que ça dure avant que tout ne se gâte comme c’est souvent le cas.” Ma grosse vie fabuleuse la saison 9 sera diffusée les mardis à 22 h sur TLC.