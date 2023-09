Whitney Dean et Zack Hudson franchissent une étape majeure dans EastEnders

Les choses avancent pour Whitney Dean et Zack Hudson puisque les deux hommes ont décidé de placer leurs enfants ensemble.

La semaine prochaine, le couple EastEnders recevra une excellente nouvelle qui ouvrira la voie à un nouveau départ loin de tout drame.

BBC/Jack Barnes/Kieron McCarron

Whitney et Zack ont ​​décidé de placer leurs enfants ensemble[/caption] BBC

La décision fait suite au décès de leur fille Peach[/caption] BBC

Whitney doit quitter le feuilleton – obtiendra-t-elle la fin heureuse qu’elle mérite ?[/caption]

Whitney (jouée par Shona McGarty) a été mise à rude épreuve pendant son séjour à Albert Square, depuis son histoire de toilettage à l’adolescence jusqu’à son implication dans la chute du tueur en série Grey Atkins.

Mais ces derniers mois, les téléspectateurs de BBC One ont découvert qu’elle était sur le point de quitter Walford et les fans de feuilletons espèrent qu’elle obtiendra la fin heureuse qu’elle mérite.

La favorite des fans a pris la décision de placer des enfants en famille d’accueil avec son partenaire Zack Hudson (James Farrar) suite à la perte de leur fille Peach plus tôt cette année.

Pour réaliser leur rêve d’une famille heureuse sans subir le même traumatisme que celui de perdre un enfant, les deux hommes ont dû prendre la décision difficile de laisser le n°1 derrière eux pour trouver leur propre logement.

La semaine prochaine, les tourtereaux sont sur le point d’obtenir ce qu’ils veulent.

Whitney et Zack sont ravis de recevoir les clés de leur nouveau logement et d’apprendre qu’ils recevront la visite du service de placement familial la semaine prochaine.

Mais est-ce que tout se passera comme prévu pour Zack et Whitney ?

L’actrice Shona McGarty a décidé de quitter le programme basé à Londres après avoir fait partie du line-up pendant 15 ans.

Elle a admis que sa décision de partir a été difficile.

« J’ai décidé de déployer mes ailes et je quitterai EastEnders », a-t-elle déclaré.

«J’ai adoré mes années dans la série. On m’a confié des intrigues incroyables et j’ai noué des amitiés et une famille incroyables qui dureront.

Comme mentionné ci-dessus, les fans espèrent que Whitney connaîtra une fin heureuse après avoir été impliquée dans de nombreuses intrigues traumatisantes.

Des théories entourant sa sortie ont émergé en ligne, de nombreux fans pensant qu’elle pourrait se séparer de Zack ou pire, être tuée.

D’autres téléspectateurs plus optimistes spéculent que Whitney pourrait obtenir sa grande chance dans la musique alors que son talent de chanteuse est enfin reconnu.

Qu’est-ce qui les attend vraiment pour elle et Zack ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

BBC

Whitney et Zack reçoivent de bonnes nouvelles la semaine prochaine[/caption] BBC

Est-ce que tout se passera comme prévu ?[/caption]