Whitney de Love Island frappe brutalement Sammy et Jess alors que les acteurs « stressés » se retournent avant la finale

La star de LOVE Island, Whitney Adebayo, lance un coup brutal aux co-stars Jess et Sammy lors du dernier épisode.

Le moment sur l’ITV2 rencontre Le spectacle a vu Whitney, 25 ans, viser leur relation.

Alors que dans le vestiaireWhitney et Jess Harding ont discuté entre elles du résultat du dumping sauvage.

Dans le cadre du dumping, Maya Jama a confirmé que Whitney et Lochan avaient été élus le meilleur couple.

Cela a conduit Jess à faire un commentaire en plaisantant sur le fait que Lochan avait porté Whitney et que le public votait uniquement pour lui au lieu d’elle.

Elle a dit: « La seule raison pour laquelle vous avez été élu couple préféré, c’est parce que Lochan est le favori et que vous ne l’êtes pas. »

En riant, Whitney a dit à Jess qu’elle pouvait « accepter cela » avant de répliquer : « Je vais prend çac’est mieux que de porter Sammy.

Le commentaire a fait rire toutes les filles dans le vestiaire alors que les fans à la maison se sont rendus sur Twitter pour peser sur le coup sauvage.

L’un d’eux a écrit: « ‘Mieux que de porter Sammy’, je pleure, c’est tellement vrai. »

Un autre a ajouté: « ‘C’est mieux que de porter Sammy’, Whitney y est vraiment allée. »

Un troisième a cité le moment en disant: « Whitney est sur firrreee. »

Comme un quatrième a écrit: « Nah Whitney vient de dire que Jess porte Sammy. »

Cela survient alors que Tyrique s’en prend à Whitney et Lochan Nowacki après avoir décidé de se débarrasser de deux stars du spectacle lors de la dernière expulsion brutale.

Le footballeur semi-professionnel d’Essex, 23 ans, a appelé le couple peu de temps après que l’animatrice de Love Island, Maya Jama, 28 ans, soit revenue à la villa pour un autre dumping.

Whitney, 25 ans, et Lochan, 25 ans, ont été élus le couple le plus populaire – amenant les fans à les saluer déjà comme leurs «gagnants».

Après les bombes, Amber Wise, 19 ans, et Josh Brocklebank, 26 ans, ont reçu la botte, les tourtereaux avaient le pouvoir de renvoyer chez eux soit Mitch, 26 ans, et Ella B, 23 ans, soit le vétéran de la villa Kady McDermott, 27 ans, et l’ex-flame Ouzy See d’Ella T.

La paire a choisi ce dernier couplage pour la côtelette – mais Tyrique n’était pas content.

Tyrique a déclaré: « Je serai réel ouais, j’ai l’impression que cette décision est difficile ouais.

« J’ai l’impression que c’est peut-être la mauvaise décision. »

Il était assis à côté de Mitch, qui a ensuite plissé le visage à ses mots.

La hache de choc est survenue après que les singletons aient eu droit à une performance de la seule et unique Rita Ora.