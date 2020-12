La star du Bad Girls Club Whitney Collings est décédée à l’âge de 33 ans.

Selon TMZ.com, la star de la télé est décédée jeudi matin à l’hôpital près de sa ville natale de Boston.

La mère au cœur brisé de Whitney a confirmé la triste perte dans un message sur Facebook.

Elle a écrit: « Je suis complètement brisée et je ne m’en remettrai jamais. La vie est tellement injuste. Elle était gentille avec un grand cœur. »

Whitney était connue pour son rôle dans Bad Girls Club et est apparue dans 12 épisodes de la série en 2008, alors qu’elle avait 21 ans.

L’émission de téléréalité a duré plus d’une décennie, de 2006 à 2017 et a montré un groupe de femmes vivant ensemble

Whitney a été surnommé « Straight Shooter », et a été expulsé de la maison après une dispute enflammée avec sa compatriote Amber Meade.

Bad Girls a suivi un groupe de femmes qui se considéraient comme des «mauvaises filles».

Dans l’émission qui voyait les filles vivre dans la même maison, il y avait souvent des altercations dramatiques qui devenaient parfois physiques.

Après la fin du spectacle, on pense que Whitney a déménagé en Floride et travaillait pour une entreprise de vapotage.

En mars de cette année, elle a été arrêtée pour avoir résisté à un officier sans violence.

