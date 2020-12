La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a utilisé un appel Zoom avec le Père Noël et six groupes d’enfants – avec des questions sur Covid-19 des plus petits – pour apprendre aux enfants à ne pas rendre visite à leurs grands-parents et à d’autres membres de la famille pour Noël.

« Une autre façon de rester en sécurité pendant les vacances est de rester à la maison, mais appelez vos grands-parents, vos cousins ​​et votre famille, » Whitmer a déclaré dans une vidéo de l’appel publiée mercredi. « C’est le moyen le plus sûr de dire aux gens que vous aimez à quel point vous vous souciez d’eux. »

L’appel a commencé avec Whitmer présentant le Père Noël aux enfants et les invitant à lui poser des questions. Plutôt que de poser des questions sur les jouets ou les rennes, les enfants sont tous restés fidèles au thème Covid-19. L’un a demandé si le père Noël devait porter un masque (bien sûr, lui et les elfes suivent les directives du gouvernement), tandis qu’un autre a demandé si le coronavirus s’était propagé au pôle Nord (non, mais le père Noël et les elfes testent régulièrement et prennent toutes les précautions).

Un jeune garçon serviable a déclaré qu’il laisserait de côté le désinfectant pour les mains que le père Noël utilisera quand il en aura fini avec le lait et les biscuits – une suggestion que le gouverneur démocrate a saluée.

Une fille a profité de son court moment avec le Père Noël pour demander comment assurer la sécurité des gens pour Noël. Le Père Noël a répondu, « Ce que je suggérerais de faire, c’est ce que le gouverneur dit à tous les habitants du grand État du Michigan. Distance sociale, lavez-vous les mains et assurez-vous de porter vos masques lorsque vous êtes en dehors de chez vous. »

Whitmer est intervenu pour déconseiller les réunions de famille au milieu de la pandémie de Covid-19. « Cette année doit être un peu différente pour que nous puissions rester en sécurité », elle a dit.

Certains utilisateurs de médias sociaux ont été effrayés par la production. Le cinéaste Caleb Hull a appelé la vidéo « tellement grincer des dents, » tandis que le journaliste Noam Blum a vu l’humour involontaire: « Gretchen Whitmer sonne toujours comme une impression du Saturday Night Live de Gretchen Whitmer. »

Le cinéaste conservateur Dinesh D’Souza a appelé l’appel Zoom de Whitmer « l’une des choses les plus absurdes que j’aie jamais vues. » La journaliste de Washington Jillian Anderson a plaisanté, «Où est son costume de Grinch?

D’autres observateurs sont allés jusqu’à dire que Whitmer fait dommage psychologique aux enfants par traumatisant leur. « Faire de son mieux pour ruiner l’enfance des enfants – de la construction de souvenirs et de traditions familiales, pas d’écoles, pas de bals, pas d’événements organisés, pas de grands-parents, pas d’églises, » dit un autre critique. « Le mal est le mot approprié. »

Mais les fans de Whitmer ont loué son dernier effort dans l’éducation Covid-19. L’auteur D.Earl Stephens l’a appelée une «tour de puissance», tandis qu’un autre commentateur l’a remerciée pour « faire quelque chose de doux pour les enfants ce Noël. »

Whitmer a imposé certaines des restrictions Covid-19 les plus strictes du pays cette année et a dénoncé les manifestants de verrouillage comme «raciste et misogyne».

