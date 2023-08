Whitewater Ski Resort propose un hébergement gratuit pour les évacués des incendies de forêt

La station de ski près de Nelson ouvre ses nouveaux sites de camping et de camping-car

La station de ski Whitewater a ouvert Hummingbird Lodge and Campground. Photo: Soumis

La station de ski Whitewater a annoncé qu’elle ouvrait son nouveau Hummingbird Lodge and Campground aux évacués des incendies de forêt qui ont besoin d’un hébergement gratuit.

Le lodge, qui vient d’ouvrir au public en juillet, dispose de 15 emplacements de tente en forêt, de six sites de camping-car motorisés et de quatre sites de camping-car non motorisés.

« L’équipe de la station de ski Whitewater et du Hummingbird Lodge espère que cela pourra aider à atténuer le stress de quelques-unes des nombreuses personnes déplacées dans notre province », a annoncé lundi la station dans un communiqué.

« Un grand merci à tous ceux qui travaillent incroyablement dur pour assurer la sécurité de nos communautés alors que nous traversons la saison des incendies de forêt la plus difficile à ce jour. »

Les places sont ouvertes à toute personne déplacée par un feu de forêt dans l’intérieur de la Colombie-Britannique pendant la durée de ses ordres d’évacuation.

Les personnes qui souhaitent réserver en ligne peuvent le faire sur hummingbirdlodge.ca en utilisant le code Kootenay Support pour un emplacement de camping ou de VR. Les clients sont tenus de fournir leur adresse lors de la réservation et à l’arrivée.

Le complexe renonce au coût des sites mais facturera toujours 4 $, ce qui, selon lui, ne peut être évité car il est connecté à leur logiciel de réservation.

Les déplacements non essentiels vers six communautés de la région de l’Okanagan sont limités jusqu’au 4 septembre. Environ 35 000 personnes sont actuellement déplacées par des ordres d’évacuation tandis que 30 000 sont également en état d’alerte alors que des incendies de forêt détruisent de vastes zones dans le centre de l’Okanagan.

Au moins 58 structures avaient été confirmées perdues dans la catastrophe par le chef des pompiers de West Kelowna lundi.

