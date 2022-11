Whiteside, Lee et Ogle ont disputé des courses pour les élections de mardi – Shaw Local

Élection générale

Amendement constitutionnel de l’Illinois

L’amendement proposé ajouterait une nouvelle section à l’article de la Déclaration des droits de la Constitution de l’Illinois qui garantirait aux travailleurs le droit fondamental de s’organiser et de négocier collectivement et de négocier les salaires, les horaires et les conditions de travail, et de promouvoir leur bien-être économique et leur sécurité au travailler. Le nouvel amendement interdirait également l’adoption de toute nouvelle loi qui interfère avec, nie ou diminue le droit des employés de s’organiser et de négocier collectivement sur leurs salaires, leurs heures de travail et d’autres conditions d’emploi et de sécurité au travail. Lors de l’élection générale qui se tiendra le 8 novembre 2022, vous serez appelé à décider si l’amendement proposé doit faire partie de la Constitution de l’Illinois.

Oui Non

Offices fédéraux

Sénat américain, Illinois

Kathy Salvi, R

Tammy Duckworth, D

Bill Redpath, L

Bureaux constitutionnels de l’État

Gouverneur et lieutenant-gouverneur

Darren Bailey et Stephanie Trussell, R

JB Pritzker et Juliana Stratton, D

Scott Schluter et John Phillips, L

procureur général

Thomas G. DeVore, R

Kwame Raoul, D

Daniel K. Robin, L

secrétaire d’État

Dan Brady, R

Alexi Giannoulias, D

Jon Stewart, L

Contrôleur

Shannon L. Teresi, R

Susana A. Mendoza, D

Deirdre McCloskey, L

Trésorier

Tom Demmer, R

Michael W. Frerichs, D

Preston Nelson, L

COMTÉ DE WHITESIDE

Congrès, 17e arrondissement de l’Illinois

Esther Joy King, R

Éric Sorensen, D

Shérif

Michael W. Lewis, R

John F. Booker, D

Conseil de comté, district 1

Votez pour neuf

Kurt E. Glazier, R

Sally Douglas, R

Thomas P. Witmer, R

Michael J. Clark, R

Terry Woodard, R

Joan Padilla, D

James C. Duffy, D

Fidencio Hooper-Campos, D

Alex Regalado, D

Thomas L.Ausman, D

Christine Romesburg, D

Ernest Smith, D.

Owen Harrel, D

Sean M. Bond, D

Conseil de comté, district 2

Votez pour neuf

Douglas Wetzell, R

Matt Ward, R

Brooke Pearson, R

Linda Pennell, R

Brhénan Linke, R

Barry L. Cox, R

Glenn C. Truesdell, D

Katherine A Nelson, D

Karen Nelson, D

Shawn Dowd, D

Paul J. Cuniff, D

George P. Kelly, D

Cody Dornes, D

Conseil de comté, district 3

Votez pour neuf

Brian R. Melton, R

Tchad Weaver, R

Mark Hamilton, R

Glenn A Frank, R

Martin Koster, R

Larry Russel, R

Douglas E. Crandall, R

Sue Britt, D

Daniel L. Bitler, D

Proposition

Pour payer les frais de sécurité publique, le comté de Whiteside sera-t-il autorisé à imposer une augmentation de sa part des taxes de vente locales d’un pour cent (1,0 %) ? Ce vote signifierait qu’un consommateur paierait 1 $ de plus en ventes pour chaque 100 $ d’achats au détail taxables. Si elle était imposée, la taxe supplémentaire ne serait supprimée que par un vote du conseil de comté.

Oui Non

COMTÉ DE LEE

Congrès, 16e arrondissement

Darin LaHood, R

Elizabeth “Lisa” Haderlein, D

Conseil de comté, district 1

Votez pour cinq

Michael Koppien, R

Angie Shippert, R

Robert J. Olson, R

James Schielein, R

Ronald R. Gascoigne, R

Émilie Rose, D

David Bingaman, D

David McCarver, D

Conseil de comté, district 2

Votez pour cinq

Katie White, R

Danielle Allen, R

Mike Zeman, R

Lirim Mimini, R

Reed J. Akre, R

Kasey D Considine, D

Conseil de comté, district 3

Votez pour cinq

Tim Bivins, R

Doug Farster, R

Keane Hudson, R

Tom Wilson, R

Nancy Naylor, R

David J.Bally, D

Randy Joe Lilly, D

Conseil de comté, district 4

Votez pour cinq

Dean Freil, R

Thomas R. Kitson, R

Michel Livre, R

Jack Skrogstad, R

Chris Robertson, R

Deidre R. Thomas, D

Juge, 15e circuit

Peter McClanathan, R

Karla M. Niemann, D

COMTÉ D’OGLE

Conseil de comté, district 3

Joseph C. Simms, R

Austin J. Gillis, R

Daniel C. Miller, R

Lloyd L. Droege, D

Guillermo Martínez, D

Robert Snow, D.