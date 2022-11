Whiteside County United Way récipiendaire de la subvention MACF – Shaw Local

La Morrison Area Community Foundation a remis 1 000 $ à Whiteside County United Way à utiliser pour son programme LIFE (Literacy is Fun for Everyone). Ils travaillent avec la bibliothèque d’imagination de Dolly Parton pour trouver de la littérature adaptée à l’âge distribuée gratuitement chaque mois à tous les enfants, de la naissance à 5 ans, dans le comté de Whiteside. United Way of Whiteside County gère le programme, en partenariat local avec les hôpitaux et les bibliothèques pour l’inscription et la distribution. En 2021, près de 20 000 livres ont été livrés, dont des livres pour 218 enfants à Morrison.