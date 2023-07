WhitePeopleMeals : Pourquoi ce hashtag alimentaire est-il à la mode en Chine ? EXPLIQUÉ

Ces dernières semaines, une tendance alimentaire surprenante a gagné en popularité sur les plateformes de médias sociaux chinois, ajoutant une touche unique à la terre connue pour sa cuisine très appréciée. La tendance consiste à partager des images de plats apparemment simples et sans intérêt, notamment des carottes crues enveloppées de fromage, de simples sandwichs à deux ingrédients et des salades sans aucune vinaigrette. Ces créations culinaires non conventionnelles ont fait sensation et sont largement partagées sous le hashtag #bairenfan, selon un rapport de CNN.

Le hashtag #bairenfan, qui se traduit par #Whitepeoplemeals, peut ne pas présenter les représentations typiques des dîners de dinde rôtie ou des cheeseburgers, mais des images peu attrayantes de plats simples, froids et assemblés à la hâte qui nécessitent peu ou pas de temps de cuisson.

Comment la tendance a-t-elle commencé ?

La tendance a gagné en popularité en mai, les gens partageant des photos et des vidéos de ces repas simples sur diverses plateformes de médias sociaux chinois, selon CNNmais les messages contenant le hashtag remontent au mois d’octobre de l’année précédente.

En mai, une vidéo a capturé une femme européenne dans un train en train de préparer son déjeuner, qui était une simple combinaison d’un « sac de laitue » et de « tranches de jambon ». Cette vidéo particulière a apparemment attiré l’attention des gens et suscité l’intérêt des utilisateurs chinois des médias sociaux, conduisant au partage ultérieur d’images et de vidéos de repas minimalistes similaires sous le hashtag #bairenfan, selon Flux d’actualités.

La vidéo virale mentionnée précédemment a déclenché de vastes discussions en ligne en Chine concernant ces repas «sains» perçus associés aux Blancs, selon Flux d’actualités.

Les organes de presse chinois ont même publié des articles sollicitant l’avis d’expatriés sur leurs points de vue sur les déjeuners de leurs collègues. De plus, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont continué à partager leurs propres expériences d’assister quotidiennement à des déjeuners similaires de « nourriture pour lapin ». Cette conversation généralisée reflétait la curiosité et la fascination entourant la tendance et son association avec les choix alimentaires occidentaux.

« Repas fades »

Selon un rapport en le gardienMarcelo Wang suggère que la fascination pour ces repas minimalistes vient du fait que de nombreux Chinois sont habitués à cuisiner avec une grande variété d’ingrédients, ce qui donne des plats plus complexes et plus savoureux.

Cependant, certains internautes chinois considèrent ces repas comme le « déjeuner de la souffrance », comme l’exprime le blogueur Shanyoule. Pour tenter de comprendre cette tendance, Shanyoule a acheté un paquet de haricots verts et une tomate pour découvrir le goût des légumes crus, le jugeant « anarchique et scandaleux », selon le rapport.

Des sentiments similaires ont été partagés par des Chinois résidant en Europe. Par exemple, une personne en Allemagne a mentionné un collègue qui consomme le même déjeuner depuis une décennie : un mélange de flocons d’avoine et de yogourt faible en gras, accompagné d’une demi-pomme et d’une carotte.

La racine de la culture du travail d’exploitation en Chine ?

Cependant, les jeunes ont loué la simplicité et la commodité de ces repas, ce qui a conduit à l’adoption du surnom non officiel de «nourriture des Blancs» ou «báirén fàn». Il convient de noter que les déjeuners faits maison typiques en Chine nécessitent souvent une main-d’œuvre importante, impliquant de nombreux ingrédients et demandant beaucoup de temps et d’énergie pour se préparer, selon Flux d’actualités. En revanche, les plats tendance en question se caractérisent par leur simplicité et leur facilité de préparation.

Pour de nombreux jeunes professionnels, la préparation de ces repas de « nourriture blanche » offrait un changement rafraîchissant après une longue journée. Un blogueur chinois a mentionné qu’ils aimaient regarder des vidéos de cuisine et expérimenter de nouvelles recettes, mais qu’ils trouvaient finalement cela trop épuisant. Ils ont ajouté que comme quelqu’un qui travaille de longues heures, ils ont peu de temps libre après le travail. Cette tendance reflète un mouvement plus large parmi les jeunes en Chine qui s’opposent à la culture de travail exigeante « 996 », qui consiste à travailler de 9h à 21h, six jours une semaine.