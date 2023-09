Whitehead remporte le TD alors que les Lions de la Colombie-Britannique se rassemblent pour battre Ottawa 41-37

Les Lions de la Colombie-Britannique sont revenus en force vers une victoire de 41-37 contre les Rouge et Noir d’Ottawa, samedi à BC Place, même s’ils étaient menés pendant la majeure partie de la seconde période.

Vernon Adams Jr. a réalisé 26 sur 37, lançant pour 325 verges et trois touchés avec trois interceptions – l’une qui a conduit à un touché et l’autre à un choix de six. Mais il a orchestré une séquence gagnante à 39 secondes de la fin pour les Lions (9-4).

Terry Williams a renvoyé un panier manqué avec un peu plus d’une minute à jouer pour réduire l’avance des Rouge et Noir à 37-34, permettant aux Lions de revenir dans le match.

Lucky Whitehead a inscrit le but vainqueur, Adams le trouvant au fond de la zone des buts avec 15 secondes à jouer. Whitehead a ensuite sauté dans les gradins pour donner le ballon à sa mère, les deux hommes partageant un bref câlin.

Le quart-arrière d’Ottawa Dustin Crum s’est précipité pour trois touchés, dont l’un comprenait une course de cinq verges en seconde période pour marquer pour Ottawa. Il a terminé le match 18 sur 29 pour 213 verges.

SUIVANT

Les Rouge et Noir accueilleront les Roughriders de la Saskatchewan (6-7) à Ottawa vendredi, tandis que les Lions se rendront à Edmonton pour affronter les Elks (4-10), en plein essor, le même jour.

Nick Wells, La Presse Canadienne

LCF