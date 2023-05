Whitehall résiste à une nouvelle offre de déchirer la règle ridicule de la banane flexible de l’UE

Les fonctionnaires résistent à une nouvelle tentative de déchirer la règle de la banane souple de l’UE d’ici la fin de l’année.

Downing Street a déclenché une dispute furieuse avec les Brexiteers après avoir confirmé que des milliers de règles bruxelloises ne seraient pas déchirées d’ici 2024 dans un revirement majeur.

Crédit : Alamy

Le Sun a révélé que parmi la montagne de formalités administratives restantes se trouve le tristement célèbre diktat exigeant que les bananes de première classe soient exemptes de «courbure anormale».

Piqués par les critiques, la secrétaire au commerce Kemi Badenoch et la secrétaire à l’agriculture Therese Coffey ont dit aux responsables de retourner à la planche à dessin et de proposer un plan pour abandonner plus rapidement les formalités administratives stupides comme la règle de la banane souple.

Mais ils résistent – ​​insistant sur le fait que cela devrait faire partie d’un examen plus large des règles qui pourrait prendre des années à parcourir et à supprimer.

Un initié a déclaré: « C’est une règle totémique et ils le savent. Kemi a dit qu’elle voulait que la règle soit déchirée plus rapidement, mais rencontre la résistance de Defra.

Le Sun a été informé que Mme Coffey soutenait l’offre d’aller plus vite, mais ses responsables lui ont dit que cela devait faire partie d’un examen plus large et plus long.

Une source gouvernementale a déclaré: « La secrétaire aux affaires souhaite que le REUL soit abrogé ou réformé d’ici la fin de 2023 et elle a poussé les ministères à atteindre cet objectif. »

La règle de la banane flexible est devenue un exemple totémique de la bureaucratie idiote de l’UE imposée à la Grande-Bretagne, et a été évoquée à plusieurs reprises pendant les guerres du Brexit.

Le tristement célèbre règlement européen n° 1333/2011 qui régit les « normes et exigences de commercialisation dans le secteur de la banane ».

Il exige que les bananes de qualité supérieure «extra class» soient exemptes de «courbure anormale des doigts».

Les défauts de forme sont admis sur les catégories I et II des fruits jaunes allongés.