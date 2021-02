Lors d’un incident étrange, un cygne noir a été repéré dans le Wiltshire. C’était un cygne blanc qui était devenu noir après qu’une «substance inconnue» ait été déversée dans un étang. Le RSPCA soupçonne qu’il pourrait s’agir d’un toner d’imprimante. Le cygne muet, qui était recouvert d’une substance poudreuse noire, a été sauvé d’un étang à Westbury. Il a été emmené à la RSPCA West Hatch où le personnel a été stupéfait de regarder la créature.

Depuis que le cygne a été secouru, une sonde a été lancée par les inspecteurs pour découvrir s’il s’agissait d’une attaque délibérée. Ils ont pris l’oiseau et l’ont soigneusement nettoyé dans une grande cuve d’eau moussante. L’inspecteur de la RSPCA Steph Daly a déclaré BBC qu’il était horrifié car cela ressemblait à un cygne noir. Le ministère est resté perplexe pendant un certain temps en essayant de comprendre ce que pouvait être la substance. Avant d’être secouru samedi, l’oiseau angoissé a été repéré essayant désespérément de se débarrasser de la substance dans un étang au large de Mane Way.

L’inspecteur Daly a parlé au nom du ministère en mentionnant qu’ils étaient vraiment inquiets en raison de l’état du cygne. Ils pensaient que c’était de l’huile, mais la substance était plus poudreuse que le toner pour photocopieuse. L’organisme de bienfaisance a déclaré que la tâche était « à forte intensité de main-d’œuvre ». Le personnel était dédié au travail de lavage de la substance, mais chaque lavage prenait 30 minutes. Le personnel du centre de sauvetage des animaux a déclaré qu’il faudrait des quantités importantes de Fairy Liquid pour nettoyer la substance. West Hatch RSPCA a demandé des dons pour du liquide vaisselle, car ils en traversent beaucoup. Comme ils ne pouvaient utiliser Fairy que parmi tous les liquides vaisselle.

L’organisme de bienfaisance s’inquiète maintenant pour le compagnon de l’oiseau qui « a réussi à s’envoler ». Ils font appel à tous ceux qui repèrent «des oiseaux dans une substance noire» et à les contacter. Daly a mis à jour que tout n’était pas éteint après avoir lavé le cygne plusieurs fois. L’inspecteur de la RSPCA, Miranda Albinson, a ajouté qu’ils étaient reconnaissants envers tous ceux qui ont rendu cela possible. L’oiseau ne pouvait pas être nourri pendant le processus de nettoyage et ils craignaient qu’il ne devienne faible. Ils ont dû agir vite avant que cela n’arrive.

L’Agence pour l’environnement a déclaré que la pollution ne risquait pas de s’aggraver car elle était contenue. L’imperméabilisation naturelle du plumage des oiseaux d’eau diminue si une telle substance n’est pas éliminée. Il est essentiel de traiter le plus tôt possible car cela laisse un risque de mourir d’hypothermie.