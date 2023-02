White Sixth Cop renvoyé de Memphis PD dans le meurtre de Tire Nichols

Après des semaines d’indignation à propos du flic de White Memphis vu initier le passage à tabac mortel de Pneu Nichols, Preston Hemphill est enfin faire face aux conséquences comme ses homologues noirs.

La colline rapporte que le département de police de Memphis a licencié Hemphill pour son inconduite lors de l’arrestation mortelle de Nichols. Il a également dissimulé la vérité et manipulé de manière inappropriée son Taser, l’équipement fourni par la police et les biens récupérés lors de l’arrestation. Pourquoi a-t-il échappé à ces violations pendant si longtemps ?

“Le département de police de Memphis est parvenu à une conclusion supplémentaire dans l’enquête administrative sur la mort tragique de M. Tire Nichols. Après un examen approfondi des circonstances entourant cet incident, nous avons déterminé que l’agent Preston avait enfreint les politiques de plusieurs départements », a annoncé vendredi le département.

“L’agent Preston Hemphill a été inculpé par le département et licencié du département de police de Memphis pour les violations suivantes : Conduite personnelle Véracité Conformité à la réglementation à savoir : arme à impulsions (TASER) Conformité à la réglementation à savoir : Uniformes (équipement délivré) Inventaire et traitement des biens récupérés

Le meurtre brutal de Tire Nichols était bleu sur le crime noir

Il y avait tellement de choc à propos des cinq flics tueurs noirs (Taddarius Bean, Demetrius Haley, Justin Smith, Emmitt Martin III et Desmond Mills Jr.) que leur résiliation rapide et accusations de meurtre étaient des nouvelles bienvenues. Les soupçons concernant un double standard entre les officiers noirs accusés d’inconduite et leurs homologues blancs ont été rejetés comme insipides.

Cependant, il était indéniable que la surveillance brutale et les images de la caméra corporelle montraient un officier blanc incitant à l’assaut contre Nichols. Des journalistes et des détectives d’Internet ont rassemblé des preuves pour l’identifier comme les autres garçons en bleu.

Les vidéos montrent Hemphill intensifiant inutilement l’arrêt de la circulation en tirant Nichols hors de sa voiture. Il a également déployé son taser sur Nichols, qui n’était pas armé et seulement accusé de conduite imprudente. Hemphill a abandonné la poursuite à pied peu de temps après que Nichols se soit libéré et a tenté de courir vers la sécurité de la maison de sa mère à moins de 100 mètres.

Le jeune homme essoufflé de 26 ans a rembobiné avec désinvolture les cordes de son taser tout en encourageant ses camarades de gang à frapper sauvagement, à donner des coups de pied, à matraquer et à vaporiser du poivre sur Nichols.

“J’espère qu’ils lui piétinent le cul!” Hemphill a dit à plusieurs reprises sur l’enregistrement.

Que cachait Memphis PD en dehors de l’identité de Preston Hemphill ?

Encourager ouvertement un crime qui a entraîné la mort d’un civil non armé ne vaut pas mieux que terminer le travail. Pourtant, il semble que Hemphill avait le teint de la protection jusqu’à ce que la pression publique oblige les responsables de Memphis à agir.

“Il s’agit toujours d’une enquête administrative en cours, et plusieurs agents du MPD font l’objet d’une enquête pour violation de la politique du département”, a ajouté le département, après avoir apparemment protégé Hemphill pendant deux semaines supplémentaires.

S’ils ont initialement refusé d’agir sur l’implication évidente de Hemphill, que cachent-ils d’autre lui et le reste du département de police de Memphis ? Dès les premières résiliations et charges jusqu’au dissolution de l’unité des crimes de rue SCORPIONchaque élément de responsabilité ressemble plus à une corruption intelligente.

Alors que Nichols était en train de mourir à l’hôpital avec un cou cassé et hémorragie interne importante, les meilleurs de Memphis étaient déjà occupés avec la dissimulation. Bien que les caméras aient capturé tous les angles de l’horrible attaque et le refus dépravé d’aider Nichols pendant plus de 20 minutes, ils s’attendaient à s’en tirer.

La première rapport de police prétendu à tort Tyr était « en colère » et cherchait l’arme d’un officier pendant la confrontation. Hemphill a non seulement eu une longueur d’avance pour dissimuler plus d’informations, mais il n’a également fait face à aucune conséquence juridique. Alors que les cinq officiers noirs font face à des accusations de meurtre, Hemphill vient de perdre son emploi. Nous avons déjà vu à quel point il est facile pour flics violents et tordus passer des congés payés et des licenciements à un nouveau badge dans un nouveau département.