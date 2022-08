“White Noise” en ouverture du Festival du film de New York

“White Noise”, le dernier projet du réalisateur et scénariste Noah Baumbach, sera le film d’ouverture du 60e Festival du film de New Yorkont annoncé mardi les organisateurs. Le festival, qui se déroule du 30 septembre au 16 octobre, tiendra la première nord-américaine du film; sa première mondiale ouvrira le 79e Festival du film de Venise plus tard ce mois-ci. Baumbach a réalisé le film et adapté le scénario du roman du même nom de Don DeLillo en 1985, qui a remporté l’American Book Award pour la fiction cette année-là et se concentre sur les thèmes de la vie de famille américaine au milieu de rappels répétitifs et accablants de la mort.

Le film suit un professeur d’université et sa famille alors qu’ils sont contraints d’évacuer leur maison à cause d’un accident industriel. À partir de là, ils doivent faire face aux rappels inévitables et incessants de la mort alors que des histoires de décès soudains, d’évacuations d’écoles et de catastrophes de déchets toxiques remplissent les ondes.