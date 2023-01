‘White Lotus’ Stars In SKIMS Valentines Day Campaign: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : SKIMS

Kim Kardashian repousse constamment les limites de sa marque de lingerie, SKIMS, et c’est exactement ce qu’elle a fait pour la nouvelle campagne de la marque pour la Saint-Valentin. Kim a enrôlé les stars italiennes, Béatrice Granno et Simona Tabascode Le Lotus Blancpour jouer dans la campagne en portant de la lingerie à motif de cœur.

Fans de Le Lotus Blanc étaient ravis de voir “Mia” et “Lucia”, deux de leurs stars préférées de la saison deux, décrocher la nouvelle campagne SKIMS, et Beatrice et Simona sont toutes deux fabuleuses sur les photos. Dans un plan, les actrices portaient de la lingerie rose avec de minuscules cœurs partout sur leurs sous-vêtements. Simona a porté une bralette à col en V plongeant avec une culotte taille haute tandis que Beatrice portait une bralette bandeau sans bretelles et un short taille haute assorti avec une paire d’escarpins roses à bout pointu.

Dans une autre photo, les deux femmes portaient des bralettes doublées de dentelle rose avec des sous-vêtements assortis. Beatrice portait une bralette à col en V tandis que Simona portait un soutien-gorge décolleté décolleté avec une paire d’escarpins roses métalliques. En plus du rose, elles portaient toutes les deux des ensembles noirs – Simona dans une bralette et un string et Beatrice dans un soutien-gorge à armatures avec des sous-vêtements taille haute doublés de dentelle. Tout au long du tournage, Simona et Beatrice étaient magnifiques avec des yeux charbonneux brillants brun foncé, un eye-liner noir épais et des lèvres brunes brillantes.

Tous les looks portés par les meilleures amies de la vie réelle depuis plus d’une décennie sont des pièces en édition limitée de la boutique SKIMS Valentine et seront disponibles le 26 janvier sur skims.com et sur les plateformes sociales SKIMS. Béatrice s’est extasiée à propos de son travail avec la marque : « J’ai eu tellement de plaisir à photographier la campagne de la Saint-Valentin de SKIMS ! Avoir l’opportunité de travailler aux côtés de mon amie Simona et de vivre ensemble notre première campagne de mode mondiale est quelque chose de très spécial.

Pendant ce temps, Simona était tout aussi excitée, déclarant: «J’aime tout ce que représente SKIMS! Être présenté dans une campagne de mode mondiale avec Beatrice qui célèbre l’amitié, les femmes et se sentir autonome et sexy dans son propre corps est tellement gratifiant.

