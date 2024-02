“White Lotus” Saison 3 : distribution, lieu, détails de l’intrigue, dates et plus

Le Lotus Blanc la saison 3 arrive !

La satire sociale de Mike White, lauréate d’un Emmy, a débuté le tournage en Thaïlande à la mi-février, partageant une superbe photo de leur tournage tropical.

“Des expériences inoubliables sont en préparation à #TheWhiteLotus. Nous sommes impatients d’accueillir de nouveaux invités dans notre complexe en Thaïlande”, a sous-titré le compte Instagram de l’émission sur la photo pittoresque, qui comprend également un panneau à clin montrant également le logo des complexes fictifs. comme les noms de White et du directeur de la photographie Ben Kutchins.

Comme les deux premières saisons, le nouvel opus se déroulera dans un autre lieu exotique de l’hôtel de luxe, où un nouveau groupe d’invités et d’employés verront leurs vies s’affronter de manière inattendue.

En prévision, ET explore tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le casting, le lieu et l’intrigue. – y compris les dernières allusions de White et ce que de nombreux membres de l’ensemble tentaculaire ont déjà dit à propos de leur retour.

Le casting

L’émission a ajouté encore plus de puissance aux stars début février, lorsqu’il a été annoncé que ROSE NOIRELisa de rejoindrait le casting. ET confirme que la chanteuse de 26 ans, également connue sous le nom de Lalisa Manobal, fera officiellement ses débuts d’actrice dans la série d’anthologies à succès de HBO dans un rôle non divulgué. Variété a été le premier à annoncer la nouvelle du casting.

Le mois dernier, Le Lotus Blanc a ajouté cinq acteurs supplémentaires pour la troisième saison à venir, dont Patrick Schwarzenegger, Walter Goggins, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola et Aimee Lou Wood. HBO avait déjà annoncé que Leslie BibbDom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey et Tayme Thapthimthong étaient tous prêts à rejoindre la série, aux côtés de l’acteur de retour annoncé précédemment. Natasha Rothwellqui reprend son rôle de directrice du spa Belinda Lindsey de la saison inaugurale à Hawaï.

“Je ne peux rien dire. Je ne peux littéralement pas”, Rothwell a déclaré à ET en décembre. “Je dirai que j’ai lu tous les scripts et que les gens vont se régaler. C’est plus grand que jamais. Attachez votre ceinture.”

De nombreux fans se demandaient auparavant si Jennifer Coolidge reviendrait dans le rôle de Tanya McQuiod, l’invitée affligée qui a trouvé du réconfort auprès de Greg Hunt (Jon Gries) dans la saison 1 avant que leur histoire d’amour ne commence à s’effondrer dans la saison 2. L’actrice de 62 ans a remporté son premier Primetime Emmy pour la saison. 1 et a été de nouveau nommé pour représailles.

Dans une interview avec Date limite, White a déclaré qu’il ne pouvait pas imaginer faire un autre épisode sans elle. “Jennifer est mon amie et tout le monde l’aimait dans la première saison, et je me disais : ‘Je ne peux pas aller en Italie sans Jennifer.’ Et peut-être que c’est toujours le cas. Peut-être que tu ne peux pas non plus aller au Japon sans Jennifer.”

Et Coolidge semblait ouvert à davantage. “Oui, oui. Bien sûr”, a-t-elle répondu à ET lorsqu’on l’a interrogé sur son retour, avant d’ajouter : “Je veux dire, je ne sais pas ce que Mike a en tête. Mais oui, j’adorerais [to come back]”.

Cependant, sur la base du finale de la saison 2l’implication de Coolidge dans la série a pris fin.

Bien que Rothwell soit la seule star de retour engagée pour cette saison, il y en a encore beaucoup d’autres. Lotus blanc des anciens qui sauteraient sur l’occasion de s’enregistrer à nouveau. White a déjà dit Date limite“Il y a tellement d’acteurs amusants avec lesquels nous avons travaillé jusqu’à présent, donc c’est un peu comme qui est disponible.”

Avant l’annonce de son rôle en représailles, Rothwell avait déclaré: “Je suivrai Mike White jusqu’au bout du monde.” Son matériel à venir pourrait être un moyen de régler les problèmes liés au scénario de Tanya, qui pourrait nécessiter une clôture après les événements de la saison 2.

HBO

Parmi l’ensemble de la saison 1, plusieurs ont déclaré à ET qu’ils étaient prêts à revenir pour un autre séjour au White Lotus.

“Je ferais n’importe quoi avec Mike White. Genre, Lotus blanc saison 3 [or] quelque chose de totalement différent. Vous savez, aidez-le à déménager des cartons dans une nouvelle maison. Genre, tout ce qu’il veut. Je l’adore absolument et je pense que c’est un génie. Donc, s’il a quelque chose à faire et que je reçois un appel, je serai là.” Jake Lacy dit, confirmant que il est “à 100%” si White veut qu’il reprenne son rôle d’invité exigeant Shane Patton.

Alexandra Daddario, qui incarnait Rachel, la femme de Shane, devrait également revenir. “S’il a eu une bonne idée, alors bien sûr”, a-t-elle déclaré. “Je ferais n’importe quoi… Le simple fait de faire partie d’une petite partie de la série est incroyable.”

Quant aux autres stars de la saison 1, Connie Brittonqui incarnait la mère et femme d’affaires Nicole Mossbacher, a déclaré : “Avec un peu de chance, je serai peut-être dans une autre saison.”

Après la finale, la fille de Britton à l’écran, Sydney Sweeneydit là il y avait eu des conversations avec le spectacle sur la possibilité de revenir, avec le Euphorie star révélant qu’elle est ouverte à n’importe quelle direction que le créateur décide de prendre les choses à l’avenir. “Je suis tellement excitée pour Mike”, a-t-elle déclaré. “L’écriture de Mike est tellement amusante et tellement incroyable.”

Quant aux acteurs de la saison 2, ils sont tout aussi nombreux à vouloir revenir – surtout maintenant que le public sait qui s’en est sorti de Sicile vivant.

Lorsqu’on lui a demandé si elle pourrait être de retour dans le rôle de Harper Spiller, Place Aubrey a dit : “Je l’espère. Cela dépend si je suis un favori des fans. Je pense que, vous savez, cela dépend simplement de qui les gens veulent. [to see again]” F. Murray Abraham, qui incarne le patriarche vieillissant Bert Di Grasso, a déclaré qu’il souhaitait revenir pour la saison 3 ainsi que pour les saisons 4 à 6 – s’il y en a autant. ” Mais je suis vraiment heureux d’avoir participé à cette saison. un”, a-t-il partagé.

Une invitée que les fans savent être bien vivante est Daphné Babcock (Meghann Fahy), qui s’est retrouvée en vacances avec Harper et leurs deux maris dans la propriété sicilienne avant de découvrir un mystérieux corps dans l’eau. “Oh mon Dieu, bien sûr”, a déclaré Fahy à propos de son retour. “Je veux dire, je m’évanouirais lors de la troisième saison. C’est un décor tellement incroyable. Comme, juste pour voir tout le monde travailler. Le casting est tellement incroyable et regarder Mike travailler est tellement cool. Je veux dire, je le ferais totalement. soyez là, bien sûr.

HBO

Malheureusement, une autre personne qui ne peut pas revenir est Murray Bartlett comme la saison 1 Armand, directeur de l’hôtel. Autrement dit, à moins que « nous remontions le temps ou quelque chose du genre », a-t-il proposé. Et cela semble être un tournant improbable pour la série.

L’emplacement

Le Lotus Blanc la saison 3 se déroulera en Thaïlande, avec un tournage à Koh Samui, Phuket et Bangkok et dans ses environs. HBO a annoncé en janvier 2024 qu’elle travaillait directement avec l’Autorité touristique de Thaïlande pour soutenir le tournage et la production de l’émission.

“Nous sommes honorés que Amazing Thailand soit présenté comme lieu de tournage de la très attendue saison à venir de Le Lotus Blanc,” a déclaré Thapanee Kiatphaibool, gouverneur de l’Autorité du tourisme de Thaïlande. “La beauté naturelle exotique du royaume, ses riches sites historiques et ses paysages diversifiés sont le cadre idéal pour partager notre culture fascinante, notre cuisine fantastique, nos offres de bien-être et de luxe de premier ordre, et surtout notre peuple et l’hospitalité thaïlandaise. La Thaïlande est depuis longtemps considérée comme l’un des lieux de tournage préférés au monde. Le Lotus Blanc Ce projet renforcera certainement le statut du royaume en tant que destination de tournage privilégiée et phare du tourisme basé sur l’expérience, inspirant encore plus de visiteurs à Amazing Thailand.

La destination correspond parfaitement aux plans de White pour le nouvel opus. “La première saison, nous avons mis l’accent sur l’argent, puis la deuxième saison est sur le sexe et je pense que la troisième saison, ce serait peut-être une sorte de regard satirique et drôle sur la mort dans la religion et la spiritualité orientales”, a-t-il déclaré dans un making-of de la saison. 2 vidéo. “J’ai l’impression que cela pourrait être une riche tapisserie de faire une autre tournée à White Lotus.”

De plus, le Four Seasons, qui a servi de lieu de tournage au cours des deux premières saisons, possède plusieurs hôtels de luxe dans le pays. (Dans la saison 1, le Four Seasons Maui servait de propriété White Lotus tandis que le Four Seasons San Domenico Palace remplaçait la propriété dans la saison 2.)

La parcelle

Bien que White garde le silence sur le scénario pour le moment, il a dit CE“Ce sera un véhicule surdimensionné Lotus blanc. Ça va être plus long, plus gros, plus fou. Je ne sais pas ce que les gens vont penser, mais je suis super excité, donc au moins pour mon propre baromètre, c’est une bonne chose… Je suis super excité par le contenu de la saison.”

Le Lotus Blanc les saisons 1 et 2 sont désormais diffusées sur Max.

CONTENU CONNEXE :