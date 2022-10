White Lives Matter Shirt de la fille de Lauryn Hill, Selah Marley, YZY Show – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Jean-Marc Haedrich/Sipa/Shutterstock

Kanye West nous surprend constamment et c’est exactement ce qu’il a fait lors de son défilé YZYSZN9 lors de la Fashion Week de Paris le 3 octobre. L’un des modèles était Selah Marley, fille de Lauryn Colline et petite-fille de Bob Marley. Le jeune homme de 23 ans s’est pavané sur la piste vêtu d’une chemise surdimensionnée qui disait «White Lives Matter» dans le dos.

Selah a défilé sur la piste vêtue d’un t-shirt noir surdimensionné avec une paire de bottes noires super souples et gonflées. Le haut à manches longues était porté comme une robe et sur le devant se trouvait un collage de photos de Pape Jean-Paul II avec les mots “Pape Juan Pablo II” en dessous. Pendant ce temps, le dos de la chemise indiquait «White Lives Matter» en grosses lettres majuscules blanches. Elle a surmonté son look avec une queue de cheval haute incroyablement longue qui a été poussée sur le côté et s’est terminée au sol.

Le design “WLM” de Kanye a suscité toute la controverse et à part Selah, conservateur Candace Owens a également enfilé une chemise de sa collection avec le slogan. Depuis le début de la marchandise douteuse, Kanye a reçu une tonne de réactions négatives sur les réseaux sociaux, cependant, il ne recule pas. Le lendemain de l’émission, il a publié une histoire Instagram qui disait: «Tout le monde sait que Black Lives Matter était une arnaque. Maintenant c’est fini. De rien.” À la suite de cette histoire, il a également publié sur son fil Instagram une photo qui disait : “Quand j’ai dit guerre, je voulais dire guerre.”

La mère de Selah n’est pas nouvelle dans la controverse et a été critiquée dans le passé pour des choses qu’elle a dites concernant la race, bien que certaines aient été fermées par Lauryn qui a déclaré que les commentaires qui circulaient et qui, selon elle, étaient en fait des rumeurs fabriquées. Le fils de Lauryn et Bob Marley, Rohan Marleypartagent cinq enfants ensemble, dont Selah.

