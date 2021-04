L’attaché de presse de WHITE House, Jen Psaki, a interrompu un journaliste après avoir demandé si le président Joe Biden reconnaissait sa propre «culpabilité» dans le racisme systémique aux États-Unis.

Le journaliste du New York Post, Steven Nelson, a posé une question à l’attaché de presse concernant la propre responsabilité de Biden dans la perpétuation de l’injustice raciale.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a interrompu un journaliste après avoir demandé si Biden était coupable de propager le racisme systémique Crédit: AP

Le journaliste du New York Post, Steven Nelson, a demandé si Biden acceptait la culpabilité en favorisant le racisme systémique Crédits: C-Span

« Dans quelle mesure le président Biden reconnaît-il son propre rôle dans le racisme systémique et comment cela informe-t-il ses positions politiques actuelles? » Nelson a demandé à Psaki lors de la conférence de presse de mercredi.

« Eh bien, je dirais que l’un des principaux objectifs du président est de lutter contre l’injustice raciale dans ce pays, non seulement par sa rhétorique, mais par ses actions », a-t-elle répondu.

«Et ce à quoi tout le monde devrait se tourner, c’est son plaidoyer pour l’adoption de la loi George Floyd Justice in Policing Act», a-t-elle poursuivi.

« Pour la nomination de dirigeants au ministère de la Justice pour traiter des politiques dépassées depuis longtemps et pour demander à son équipe de direction ici à la Maison Blanche de donner la priorité à ces questions dans sa présidence, qui est actuelle et d’aujourd’hui et non d’il y a 30 ans. »

Biden a rédigé le projet de loi sur la criminalité de 1994 qui enverrait des gens à vie pour des accusations de drogue pour la troisième infraction Crédits: Getty

Psaki a déclaré que le projet de loi Floyd actuel sur la réforme de la police aiderait à retirer les gens de prison Crédit: Reuters

Après avoir fini de répondre, elle a appelé un autre journaliste lorsque Nelson a posé une question de suivi: « Est-ce qu’il croit qu’il est important d’accepter sa propre culpabilité? »

« Je pense avoir répondu à votre question, » dit psaki laconiquement alors qu’elle appelait un autre journaliste.

La question du journaliste est intervenue un jour après que l’ancien policier de Minneapolis, Derek Chauvin, a été reconnu coupable des trois chefs d’homicide involontaire coupable et de meurtre dans le meurtre de George Floyd.

La question de Nelson reposait sur le rôle de Biden dans l’établissement de lois fédérales dans les années 1980 et 1990 qui augmentaient les peines de prison pour les minorités.

Dans une allocution à la nation mardi soir après le verdict de culpabilité de Chauvin, Biden a exprimé ses condoléances pour le racisme systémique dans le pays.

« C’était un meurtre en pleine lumière. Et cela a arraché les œillères pour que le monde entier voie le racisme systémique dont le vice-président vient de faire allusion », a déclaré Biden.

Biden était l’un des nombreux sénateurs à avoir rédigé le projet de loi sur la criminalité de 1994 qui imposerait une peine d’emprisonnement à perpétuité obligatoire sans libération conditionnelle pour une troisième condamnation grave pour drogue.

Cela envoyait souvent des gens en prison à vie pour avoir vendu de l’herbe.

Psaki, lors du briefing, n’a pas dit si Biden honorerait sa promesse pendant la campagne électorale de libérer « tout le monde » purgeant une peine pour des infractions liées à la marijuana.

« Ce que vous me posez est une question juridique. Je vous dirige vers le ministère de la Justice », a-t-elle déclaré.

« Son point de vue est que la conversation en ce moment ne devrait pas être axée sur la réconciliation, donc nous nous concentrons sur la recherche d’une voie bipartisane pour aller de l’avant », a déclaré Psaki concernant le projet de loi Floyd actuel.

« Cela va être une discussion. Et beaucoup de conversations en ce moment, comme vous le savez en couvrant cela, ont lieu entre des démocrates comme le sénateur Cory Booker et comme le sénateur Tim Scott. Et ils vont devoir décider où ils peuvent trouver un accord pour aller de l’avant », a conclu Psaki.