White-hot Heat bat les Celtics sans vie et prend les devants 3-0 dans l’ECF

Yaron Weitzmann FOX Sports Rédacteur NBA

Dimanche soir, deux équipes de la NBA sont entrées dans ce que nous appelons l’arène de basket-ball de Miami ces jours-ci.

Mais un seul s’est présenté.

Les Miami Heat battent les Boston Celtics, 128-102, leur donnant une avance de 3-0 en finale de la Conférence Est. Le match 4 aura lieu mardi soir à Miami. Aucune équipe dans l’histoire de la NBA n’est jamais revenue d’un déficit de 3-0 en séries éliminatoires.

C’était un effort d’équipe des Heat, et ils ont réussi à dominer les Celtics malgré une rare nuit inefficace de Jimmy Butler (16 points sur 5 en 13 tirs, avec huit rebonds et six passes). Gabe Vincent a ouvert la voie avec 29 points sur un tir de 11 en 14, tout en forant six de ses neuf regards en profondeur.

Les Celtics, quant à eux, n’ont rien obtenu de leurs stars. Jayson Tatum a terminé avec 14 points sur un tir de 6 pour 18, tandis que Jaylen Brown est allé 6 pour 17 et a terminé avec 12 points. Les deux joueurs ont eu plus de revirements (trois) que de passes décisives (deux).

Statistique à savoir: 54,3% – c’est ce que le Heat a tiré en profondeur. Ils ont foré 19 triples. Les Celtics, quant à eux, n’ont obtenu que 11 pour 42, soit 26,2%. Brown était 0-pour-7 pour la profondeur. Tatum avait une fiche de 1-7.

Au cours de la saison régulière, seuls les Golden State Warriors ont en moyenne plus de 3 points par match que les Celtics (16) et ont tiré un meilleur pourcentage (42,6). Le pointeur à 3 points a été un élément clé de l’offensive des Celtics toute la saison, et pourtant, lorsque les Celtics en avaient le plus besoin, ce sont les Heat qui ont fait pleuvoir de profondeur.

Jeu du jeu : Pour être honnête, il y avait un tas de dunks Bam Adebayo parmi lesquels choisir. Il a eu quelques finitions monstres – et félicitations à lui pour s’être rendu compte qu’il est grand et fort et qu’il devrait essayer de dunker des balles, et non de soulever des sauteurs souples à huit pieds de distance – mais cette connexion avec Duncan Robinson était la plus symbolique de la façon dont la chaleur était capable de découper le D des Celtics.

C’est Duncan Robinson, pas exactement le joueur le plus électrique du rebond, époussetant un défenseur d’élite à Derrick White. Il est capable de générer de l’espace car, après avoir frappé seulement 32,8% de ses tentatives à 3 points pendant la saison régulière et être sorti de la rotation du Heat, Robinson pendant les séries éliminatoires a redécouvert son coup.

En entrant dans le match 3, il avait percé 42% de ses regards profonds – sur 5,5 tentatives par match – et était 5 pour 7 dimanche soir. Il a terminé le match avec 22 points et, plus impressionnant, quatre passes décisives. La renaissance de Robinson a joué un grand rôle dans la course miraculeuse des séries éliminatoires du Heat.

Citation du soir : Ce n’est pas une citation, mais, pour paraphraser le dicton, certaines images valent des milliers de mots :

À la prochaine pour la chaleur: À ce stade, il semble que tout ce dont Miami a besoin pour obtenir un balayage et un voyage en finale est simplement de se présenter. Nous pouvons supposer qu’ils ne foreront plus 54,3% de leurs 3, mais ils ont également montré qu’ils peuvent gagner des matchs éliminatoires de différentes manières.

La suite pour les Celtics : Peut-être qu’ils peuvent vraiment essayer? La chute de certains sauteurs augmenterait sans aucun doute leur niveau d’énergie, mais ils n’ont également montré aucun combat dans le troisième match.

Yaron Weitzman est un écrivain NBA pour FOX Sports. Il est l’auteur de « Tanking to the Top : Les Philadelphia 76ers et le processus le plus audacieux de l’histoire du sport professionnel. » Suivez-le sur Twitter @YaronWeitzman .

Tendance NBA

Les 20 meilleurs espoirs de repêchage les plus médiatisés de tous les temps: classements dans la NFL, la NBA, la MLB, la LNH, la WNBA

Lakers vs Nuggets: prédiction, cotes du match 4, calendrier, chaîne de télévision

Tableau des séries éliminatoires de la NBA 2023, classement: calendrier mis à jour, scores, dates





Les Celtics paient le prix pour avoir alimenté Jimmy Butler: « Je ne sais pas si je suis la meilleure personne à qui parler »

Les pépites exigent le respect avec la toute première place en finale de la NBA à deux victoires

Calendrier des éliminatoires de la NBA 2023: comment regarder, télévision, streaming, gratuit, finales NBA





Heat vs Celtics: cotes du match 4, prévisions, calendrier, chaîne de télévision

Jimmy Butler marque 27 points, Miami bat Boston 111-105 pour prendre les devants 2-0 en finale de l’Est

Les Nuggets surmontent la nuit de repos de Jokic et mettent les Lakers au bord de l’élimination