White Castle l’a fait se sentir «en sécurité» en tant qu’adolescente sans abri. Plus de 20 ans plus tard, elle s’y est mariée – NBC Los Angeles

Une jeune mariée réfléchit à la gentillesse d’un employé de restauration rapide qui l’a aidée à arriver là où elle est aujourd’hui.

En 1994, alors que Jamie West avait 12 ans, elle était seule, vivant dans la rue après un début tumultueux de son enfance. Les grâces salvatrices étaient rares.

« J’étais dans 94 foyers d’accueil, six refuges, un foyer de groupe et un centre de traitement quand ils ont manqué d’endroits pour me garder », a déclaré West à TODAY.com. « Il n’y avait pas de lits et à ce moment-là, j’ai réalisé que le système allait probablement me tuer, alors je suis parti tout seul. »

Jamie West enfant. Avec l’aimable autorisation de Jamie West

West dit qu’elle est entrée pour la première fois dans le système de placement familial en Arizona à l’âge de quatre ans lorsque ses parents, tous deux aux prises avec une dépendance à la drogue et à l’alcool, ne pouvaient plus s’occuper d’elle.

« Je suis née de deux adultes qui auraient dû demander une licence pour procréer. Ensuite, le système CPS de l’Arizona dans les années 80 était vraiment mauvais. Comme, vraiment, vraiment mauvais », dit West, ajoutant que son temps dans ce système a conduit à des situations très dangereuses. « J’avais fugué pendant quelques années auparavant et à l’âge de 12 ans, j’ai compris comment ne pas revenir dans le système et comment rester en dehors. »

En tant que préadolescent, West a séjourné dans le campement de sans-abri de Mill Avenue à Tempe, en Arizona, une région connu pour sa population sans logement, avec d’autres enfants comme elle. « Nous avons dormi sous le pont de Mill Avenue et nous avons veillé les uns sur les autres du mieux que nous pouvions. »

West dit qu’elle se sentait perdue à ce moment-là, mais une conversation avec un homme spirituel l’a amenée à vouloir se retrouver, et elle a quitté l’Arizona, se retrouvant en Californie, où elle a rencontré un membre du groupe de contre-culture la Rainbow Family qui a montré sa gentillesse. West dit qu’elle est restée avec le groupe pendant près de deux ans, mais son voyage n’était pas terminé.

« Au bout d’un moment, j’ai fini par tomber vraiment malade et j’ai réalisé qu’une fois de plus, je faisais des choix de vie qui allaient finir par me tuer », dit-elle, ajoutant qu’elle avait environ 15 ans lorsqu’elle a quitté la Californie, voyageant à travers le pays. tout en faisant des petits boulots et des travaux agricoles.

Jamie West (à droite) à l’adolescence. Avec l’aimable autorisation de Jamie West

« Je faisais de l’auto-stop d’un endroit à un autre pour essayer de trouver du travail, je me promenais à travers le pays », dit West. « J’avais faim depuis plus d’une semaine quand je suis tombé sur mon premier château blanc. »

West dit qu’elle ne peut pas être sûre de l’emplacement exact, mais c’était un château blanc quelque part dans le sud. Elle dit que d’autres chaînes de restauration rapide et restaurants ne lui permettaient parfois même pas d’entrer dans le bâtiment, mais cette fois, les choses se sont passées très différemment.

« Je suis entré dans le château blanc, le premier que j’aie jamais vu, et cette femme a dit: » Oh, chérie, pauvre chose. Vous allez dans cette salle de bain et vous vous nettoyez », et c’est ce que j’ai fait », dit West. « J’ai pleuré dans la salle de bain parce que j’étais traité comme un humain. »

Pendant qu’elle était dans la salle de bain, l’employée de White Castle avait mis en sac chaque hamburger cuisant sur le gril, plaçant chacun dans des sacs pour l’adolescente. West a commencé à faire des histoires pour obtenir autant de nourriture gratuitement, mais le bon samaritain n’en avait pas.

Drew Schmitt, 57 ans, et Jamie West, 41 ans, superfans de White Castle. Avec l’aimable autorisation de Jamie West

« Elle a dit qu’elle allait juste les jeter de toute façon, et qu’il valait donc mieux aller nourrir quelqu’un », dit West, ajoutant que la femme a versé ses trois verres d’eau glacée pour accompagner la nourriture. Après avoir mangé un peu dans le magasin, elle a partagé le reste avec d’autres, estimant qu’il s’agissait d’environ trois jours de nourriture qui lui avaient été données gratuitement.

« Chaque fois après cela, quand j’ai vu un château blanc, je savais que c’était un endroit où je pourrais courir en toute sécurité, et si j’étais affamé, je pourrais être nourri », dit West. « Ce n’était pas quelque chose dont je voulais profiter parce que le système était si pur. Et c’était une si belle expérience d’être traité comme un être humain. Je ne voulais pas le gâcher.

À 17 ans, son épisode d’itinérance a pris fin lorsqu’elle a trouvé une tante qui a pu l’accueillir. Après des années de désapprentissage des comportements et des habitudes de coups de pied auxquels elle s’était habituée pendant son adolescence, à l’âge de 20 ans, elle était de retour en Arizona, où elle a rencontré l’homme qui allait devenir son mari, Drew Schmitt.

Drew Schmitt propose à Jamie West. Avec l’aimable autorisation de Jamie West

« J’ai travaillé pour une entreprise de toiture lorsque j’ai rencontré Jamie il y a 15 ans », a déclaré Schmitt à TODAY.com, ajoutant que lui et West avaient décidé de créer leur entreprise de toiture en mousse basée en Arizona, Schmitt Roofing, il y a environ huit ans. « C’est une jolie petite entreprise de niche. Jamie fait fonctionner toutes les pompes au sol et je suis sur le toit en train de faire gicler le produit. C’est toute notre affaire là-bas.

Lorsque West a appris que White Castle venait en Arizona pour la première fois en 2019, elle était ravie, se souvenant de la gentillesse des travailleurs qui l’ont aidée tout au long de son adolescence. « J’ai paniqué. Je me suis tourné vers Drew et je me suis dit : ‘Il faut qu’on campe ! Nous devons prendre d’assaut le château ! Je veux obtenir des couronnes, des haches de combat et des épées », dit-elle.

Tatouages ​​​​de l’alliance de Jamie West et Drew Schmitt. Avec l’aimable autorisation de Jamie West

Et elle ne plaisantait pas. L’actualité locale en fait a interviewé le couple à l’époque, qui ont campé pour être les premiers à entrer dans le bâtiment. West portait une couronne et a partagé son histoire. White Castle a ensuite intronisé le couple dans son Temple de la renommée – une cérémonie qui a conduit aux fiançailles du couple.

« Le vice-président Jamie Richardson m’accueille dans la famille et me fait un gros câlin, puis me retourne et Drew est sur un genou pour proposer », se souvient West. Il tenait une épée, car, bien sûr, le couple était habillé en costume renaissance pour la cérémonie.

Pour le mariage, il n’y avait qu’un seul endroit acceptable sur la liste du couple : White Castle. Heureusement, il se trouve également qu’il y a une cuisine qui peut facilement préparer de la nourriture pour 200 invités.

Début mai, le couple a dit leur « je fais » en insignes assortis à deux superfans de White Castle: lui dans une armure en cuir articulée faite à la main et personnalisée de Rose and Thorn Armory, et elle dans une robe bleue ornée de perles et ornée d’une couronne assortie. « Ma robe était une robe de quinceanera parce que c’est notre 15e année ensemble », a ajouté West.

Jamie West et Drew Schmitt mordent dans leur gâteau de mariage en forme de curseur. Avec l’aimable autorisation de Jamie West

Au cours de la réception, qui comportait une performance d’une drag queen locale, les invités ont dégusté du gâteau au fromage sur un bâton et une montagne littérale de curseurs. Le couple a également fait préparer un gâteau géant pour l’événement, qui a servi de cerise sur le gâteau d’un long voyage vers le bonheur conjugal.

« Nous sommes heureux au-delà des mots pour la joie que partagent Jamie et Drew, et honorés d’avoir pu jouer un rôle dans le plus grand mariage royal de tous les temps ! » Richardson, le vice-président susmentionné de White Castle, a déclaré à TODAY.com. « L’histoire de Jamie nous rappelle le pouvoir de la gentillesse et d’être là les uns pour les autres alors que nous restons concentrés sur notre objectif de nourrir les âmes des générations Craver partout. »

Jamie West et Drew Schmitt dansent à leur mariage. Avec l’aimable autorisation de Jamie West

Maintenant mariée et propriétaire d’une petite entreprise, West prend un moment pour réfléchir à ce qu’elle dirait au premier employé de White Castle qui lui a fourni un espace sûr lorsqu’elle était adolescente.

« Je la serrais dans mes bras et je lui disais juste : ‘Merci d’être la raison pour laquelle j’existe en ce moment, sans savoir ce que tu faisais et juste en train de nourrir quelqu’un parce que tu es un bon humain' », a déclaré West. « Honnêtement, je n’ai même pas les mots. »