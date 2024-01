Whip de la majorité parlementaire : Biden ne s’intéresse à la frontière que parce qu’il s’agit d’un « passif politique »

Le whip de la majorité parlementaire, Tom Emmer (R-Minn.), a critiqué samedi le président Biden pour ce qu’il considère comme un intérêt accru pour la sécurisation de la frontière sud, alors que les législateurs continuent de se battre sur un accord frontalier soutenu par le Sénat.

Alors que les négociations se poursuivent depuis des semaines, Emmer a déclaré que la Chambre n’avait toujours pas vu le texte législatif du projet de loi proposé. Il a également critiqué le président pour avoir annulé les mesures aux frontières mises en place sous l’ancien président Trump et a remis en question sa récente promesse d’assurer plus de sécurité.

“La seule raison pour laquelle le président Biden est même intéressé à discuter de cette question, Neil, c’est parce qu’elle est désormais devenue un handicap politique pour la Maison Blanche”, a déclaré Emmer. dit dans une interview avec Neil Cavuto de Fox News.

« Montrez-nous le texte », ajouta-t-il plus tard. « Assurons-nous que ce que nous faisons à la frontière sud constitue une solution substantielle. Pas seulement des mots.

Ses commentaires interviennent après que Biden s’est engagé à fermer la frontière « lorsqu’elle sera submergée » – plafonnée à environ 5 000 migrants par jour, selon les rapports sur l’accord proposé – si le Congrès adopte un projet de loi bipartite sur la sécurité des frontières.

“Soyons clairs”, a déclaré Biden dans un communiqué vendredi. “Ce qui a été négocié serait, s’il était adopté, l’ensemble de réformes le plus dur et le plus juste pour sécuriser la frontière que nous ayons jamais eu dans notre pays.”

« Cela me donnerait, en tant que président, une nouvelle autorité d’urgence pour fermer la frontière lorsqu’elle est saturée », a-t-il poursuivi. “Et si on me donnait cette autorité, je l’utiliserais le jour où je signerais le projet de loi.”

Emmer a déclaré que si Biden ne rétablissait pas les politiques de l’ère Trump telles que « Rester au Mexique » – où les demandeurs d’asile devaient attendre au Mexique pendant que leur traitement était terminé – il n’est pas optimiste quant au fait que les votes seraient là pour apporter l’accord à l’audience pour un vote.

Vendredi, le président de la Chambre, Mike Johnson (R-La.), a fait des remarques similaires dans une lettre adressée à un cher collègue. Il a déclaré que la législation sur la sécurité des frontières et l’aide à l’Ukraine, si les termes proposés jusqu’à présent étaient exacts, serait « morte dès son arrivée » à la Chambre.

“Je voulais faire une brève mise à jour concernant le supplément et la frontière, puisque le Sénat semble incapable de parvenir à un accord”, a-t-il écrit. «Si les rumeurs sur le contenu du projet de proposition étaient vraies, celui-ci serait de toute façon mort à son arrivée à la Chambre.»

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis (CBP) confirmé Vendredi, en décembre, il y a eu un record de 302 034 rencontres à la frontière sud.