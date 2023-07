‘Where We Ate’ documente l’histoire de la restauration canadienne

De l’ère pré-confédération à nos jours, un nouveau livre emmène les Canadiens dans une machine à voyager dans le temps pour un avant-goût de certains des restaurants les plus emblématiques du pays au cours du dernier siècle et demi.

Le premier livre de Gabby Peyton, « Where We Ate », présente 10 restaurants de chaque décennie et explore l’évolution des tendances culinaires des Canadiens – du consommé de bœuf à l’Auberge Saint-Gabriel en 1754 aux hot-dogs recouverts de nori chez Japadog.

Alors que Peyton faisait des recherches pour le livre, l’écrivaine gastronomique et critique de restaurants dit qu’elle a commencé à réaliser à quel point l’immigration a changé la façon dont les Canadiens mangeaient.

«Au départ, bien avant la Confédération, les gens mangeaient vraiment pour l’utilité, alors ils mangeaient juste parce que… ils travaillaient au centre-ville, ils avaient besoin du comptoir-repas», a-t-elle déclaré mardi à CTV’s Your Morning.

« Mais ensuite, au fur et à mesure que différentes vagues d’immigration, différents changements sociopolitiques se sont produits, les gens ont commencé à manger au restaurant pour le plaisir. »

Organisé par ordre chronologique, le livre présente un total de 150 restaurants à travers le pays – de Victoria à St. John’s. Il comprend des essais, des photos et des menus de restaurants tirés de collections d’archives et 15 recettes inspirées ou contribuées par certains des restaurants présentés.

« Where We Ate » relate également certains restaurants de longue date qui sont encore ouverts aujourd’hui, tels que Schwartz’s Deli à Montréal, établi en 1928 par Reuben Schwartz, un immigrant juif de Roumanie, Mary Brown’s, qui a ouvert ses portes à St. John’s en 1969, et BeaverTails. , qui a ouvert son premier magasin à Ottawa en 1978.

Le livre aborde également le manque de restaurants autochtones au Canada au fil des ans, mais Peyton dit que cela a lentement commencé à changer.

«Il y avait tellement de pratiques commerciales racistes et sectaires qui entraînaient tous ces obstacles pour les restaurants autochtones et des Premières Nations», a-t-elle déclaré.

« Au fur et à mesure que nous évoluons et que nous avançons, je pense qu’ils ont pu présenter leur propre cuisine et ont été élevés par la communauté d’une manière différente de ce qu’ils auraient été dans le passé. »



Pour visionner l’intégralité de l’interview, cliquez sur la vidéo en haut de cet article.