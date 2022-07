“Where the Crawdads Sing” n’arrivera probablement pas sur Netflix avant l’année prochaine

Où les Crawdads chantent, une adaptation hollywoodienne luxuriante du roman à suspense populaire, est sorti en salles vendredi. Et bien que de nombreux films atteignent les services de streaming beaucoup plus rapidement qu’ils ne l’auraient fait avant la pandémie de COVID-19, Où les Crawdads chantent n’est probablement pas l’un d’entre eux.

Où sera diffusé Where the Crawdads Sing?

Le film sera diffusé en premier sur Netflix. Le film est distribué par Sony, qui a conclu un accord avec Netflix l’année dernière pour que toutes ses sorties en salles de 2022 soient diffusées sur Netflix avant qu’elles ne soient disponibles sur tout autre service ou réseau de télévision.

Quelle est la date de sortie en streaming de Where the Crawdads Sing ?

Ni Netflix ni Sony n’ont encore confirmé de date de sortie en streaming pour le film. L’accord de Netflix avec Sony est ce qu’on appelle une “fenêtre payante”. Traditionnellement pré-pandémiques, les films atteignent ce stade de sortie environ six à neuf mois après leur première arrivée dans les salles.

Et fidèle à ce modèle, certains films récents de Sony ont mis autant de temps à arriver sur Netflix. Uncharted, par exemple, est sorti en février et n’a toujours pas encore atteint Netflix : Aux États-Unis, il est confirmé qu’il commencera à diffuser là-bas le 19 août, soit six mois après sa sortie en salles.

Si ce calendrier de six mois est vrai pour Where the Crawdads Sing, il ne sera pas disponible en streaming sur Netflix avant l’année prochaine, au plus tôt à la mi-janvier.