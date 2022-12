When A Cat Gatecrashed Conférence de presse de Vinicius Junior

Tous les regards étaient tournés vers Vinicius Junior lorsque l’attaquant brésilien assistait à une conférence de presse avant le quart de finale de la Coupe du Monde de la FIFA contre la Croatie. Bien que ce soit un chat qui ait arraché la vedette après avoir décidé d’interrompre la conférence de presse mercredi.

Le chat pénétra à l’intérieur et monta sur la table. L’attaquant du Real Madrid n’a tout simplement pas été impressionné par tout le développement et a juste souri. Le chat a finalement été retiré de la table et laissé libre sur le sol.

Vinicius a jusqu’à présent marqué un but et réussi deux passes décisives lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Vinicius a joué un rôle énorme en guidant le Real Madrid vers le titre de l’UEFA Champions League ainsi que le triomphe de la Liga la saison dernière. Tout en parlant de sa performance pour le club espagnol, l’attaquant brésilien a déclaré que l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, avait été l’une de ses forces motrices avant la Coupe du monde.

“J’ai parlé avec Ancelotti, et il m’a donné beaucoup de conseils pour m’aider à devenir titulaire avec le Brésil. Il m’a donné beaucoup de confiance. Il a toujours été dur avec moi quand il le fallait. C’est comme un père pour moi. Il est bon non seulement avec les aspects techniques du jeu, mais aussi avec la façon dont il traite ses joueurs », a déclaré Vinicius lors de la conférence d’avant-match.

Vinicius, lors de sa prochaine affectation internationale, affrontera son coéquipier du Real Madrid, Luka Modric.

Les Brésiliens ont tissé leur magie jusqu’à présent au Qatar et ont marqué pour le plaisir lors de leur rencontre en huitièmes de finale, où ils ont inscrit quatre buts contre la Corée du Sud en première mi-temps.

Vinicius a ouvert le score pour son équipe à la septième minute du match. Neymar était également de retour dans l’équipe après avoir raté les deux derniers matchs de la phase de groupes en raison d’une entorse à la cheville. Il s’est inscrit sur la feuille de match après s’être converti sur place contre l’équipe asiatique.

La Croatie, en revanche, a pris le dessus sur le Japon en huitièmes de finale pour conforter sa place en quart de finale.

Le match de quart de finale entre le Brésil et la Croatie se jouera samedi au Education City Stadium de Doha.

