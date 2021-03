Wheels and Carsales attribuent la voiture de l’année aux SUV Mazda CX-30 et Kia Sorento

Les SUV ont été nommés voiture de l’année par deux groupes d’experts en automobile.

Carsales a décerné son prix prestigieux au Kia Sorento tandis que Wheels a remis son prix annuel au Mazda CX-30.

L’année dernière, pour la toute première fois, la majorité des voitures vendues en Australie étaient des SUV avec une garde au sol plus élevée.

La catégorie comprend à la fois des variantes à traction avant et à traction intégrale, pratiquement tous les grands constructeurs automobiles – du budget au super luxe – proposant un SUV.

Le magazine Wheels décerne chaque année le prix de la voiture de l’année depuis 1963, mais un SUV n’a remporté cette distinction que sept fois.

Le break Subaru Liberty a été le premier gagnant de la traction intégrale en 1998.

Le territoire de Ford en 2004 serait le premier et le seul SUV de fabrication australienne à être récompensé de Wheels Car of the Year.

Un SUV n’a repris le prix qu’en 2017, lorsque Wheels a donné le timbre à la Mazda CX-9.

Depuis lors, un SUV a reçu le prix Wheels Car of the Year, dont le Volvo XC60 (2018), le Volvo XC40 (2019) et le Mercedes-Benz EQC (2020), qui est entièrement électrique.

La tradition récente s’est poursuivie avec le SUV intermédiaire Mazda CX-30 gagnant pour 2021.

Dans une rare démonstration d’unité, la décision a été unanime.

Le rédacteur en chef de Wheels, Dylan Campbell, a déclaré que le SUV en forme de hayon avec des finitions de luxe était une meilleure alternative aux quatre roues motrices habituelles et plus hautes.

«Pour moi, le CX-30 est une voiture qui démocratise le luxe; il a un niveau de savoir-faire qui n’est pas évident chez ses rivaux », a-t-il déclaré.

« Vous ressentez la passion et l’engagement qui y sont liés, ce qui en fait un régal à chaque fois que vous entrez. »

Carsales, qui porte un titre d’année civile différent, a décerné son prix de voiture de l’année 2020 au Kia Sorento, au prix de 46990 $ sur la route, le reconnaissant comme un ensemble sûr et familial.

Le rédacteur en chef du site Web populaire, Mike Sinclair, a déclaré que le grand véhicule utilitaire sport coréen était toujours une conduite amusante.

«Il s’agit d’un SUV élégant et raffiné doté des derniers systèmes avancés de sécurité et d’infodivertissement et de tout le confort dont une famille a besoin», a-t-il déclaré.

Le Land Rover Defender, offrant la première toute nouvelle forme depuis 1948, a été très apprécié, tout comme la Porsche Taycan, le tout premier véhicule entièrement électrique de la voiture de sport allemande.

Carsales avait précédemment décerné son prix de voiture de l’année à des SUV, notamment le Volvo XC40 (2018), le Land Rover Discovery (2017) et le Mazda CX-9 (2016).

Le Volvo XC40 et le Mazda CX-9 ont tous deux été couronnés voiture de l’année par Wheels et Carsales en même temps.