Wheeling Park Girls, hôte vierge de Parkersburg | Actualités, Sports, Emplois

PARKERSBOURG – Wheeling Park a battu les Parkersburg 4-0 jeudi lors d’un match de soccer féminin au secondaire, enregistrant ainsi son cinquième blanchissage consécutif dans la victoire sur la route.

Hailey Hastings était dans le but pendant le blanchissage alors que Merritt Delk marquait deux buts, un sans aide et un sur une passe de Lily Hanna.

Delk a également contribué aux deux autres buts des Patriots, un contre Hanna et un contre Audrey Lantz.

Les Patriots sont désormais 9-2-1 et se rendent aujourd’hui pour jouer contre Charleston Catholic.

Wheeling Central 5, Est de Liverpool 0

WHEELING – Les Maroon Knights (11-2-1) ont décroché une place pour le tournoi OVAC et ont célébré la soirée senior avec une victoire 5-0 contre les envahisseurs Potters jeudi soir au 16th Street Field.

Central était dirigé par le senior Ramsay Mansuetto, qui a marqué deux buts. Mariah Ratcliffe, Brook Edge et Aniah Maltony avaient chacune un seul but.

Des passes décisives ont été attribuées à Ratcliffe (2), Mansuetto (2), Addi Hanson et Faith Zende.

La gardienne Frosh, Bella Fitzsimmons, a réalisé sept arrêts pour remporter une autre victoire devant le filet.

Steubenville 2, Centre catholique de Steubenville 1

STEUBENVILLE – Après avoir pris du retard au début, Steubenville s’est connecté juste à l’extérieur de la dernière minute de la première mi-temps, puis a marqué le but vainqueur avec un peu plus de trois minutes à jouer en seconde période pour compléter une victoire de retour 2-1. contre Catholic Central lors du match annuel de rivalité entre villes au Harding Stadium.

Après qu’un joueur de Big Red ait été victime d’une faute dans la surface avec 3 :15 à la deuxième mi-temps et que le match était nul à 1-1, Bailee Beall a été appelé à prendre le PK et a décoché un tir dans la ficelle pour ce qui s’est avéré être la différence.

Catholic Central, qui n’a perdu que pour la troisième fois en 10 matchs cette saison, s’est inscrit en premier sur le tableau avec un but d’Isabell Lee. Le but égalisateur est survenu après un corner et une bousculade autour du filet, et finalement Gianna Thomas de Steubenville a réussi à envoyer le ballon dans le but pour égaliser le score.

FOOTBALL GARÇONS

Les Bruins doublent les potiers

WELLSBURG – Brooke (8-3) a reçu quatre buts et deux passes décisives de Chase Hile en battant East Liverpool, 8-4.

Ben Ferguson a réussi un doublé et deux aides pour les Bruins, tandis que Christian Packer a ajouté l’autre chercheur de filet. Dylan Black a ajouté deux passes décisives, tandis que Cooper Byers et Nick Sagan en ont obtenu une chacun.

Chance Brozstek a enregistré neuf arrêts.

Big Red rebondit contre St. Clairsville

ST. CLAIRSVILLE – Steubenville est entré au Red Devil Stadium jeudi et est reparti avec une victoire de 4-1 contre une équipe de St. C qui avait dominé ses trois matches précédents par un score combiné de 28-1.

Matt Loot a marqué le premier but du Big Red jeudi, en marquant deux en première mi-temps. Cole Bowers a également marqué pour Steubenville.

Parker Galloway a marqué pour les Red Devils à moins de trois minutes de la fin du temps réglementaire.

GOLF GARÇONS

Buckeye Local termine la saison régulière

RAYLAND – Buckeye Local a terminé la saison régulière jeudi avec une victoire de 163-181 contre Martins Ferry sur le terrain de golf Bec-Wood. Les Panthers ont terminé avec une superbe fiche de 22-1.

Kamden Kinyo a été médaillé avec un 38 pour Buckeye Local.

Nolan Zambori de Martins Ferry a obtenu un 40.

Harrison Central 176, Oak Glen 199,

Édison 206

CADIX – Au Cadiz Country Club, les Huskies ont terminé au sommet de leur compétition, menés par une performance médaillée de Nash Roberts, qui a obtenu une note de 39 sur le parcours par 36.

Roberts a été suivi par Heath Clay avec un 42, Kaily Banal avec un 45 et Ocean Rogers avec un 50. Oak Glen était dirigé par David Hinerman, qui a obtenu un 49. Edison était dirigé par Luke Ferralli, qui a obtenu un 43.

GOLF FILLES

John Marshall 283, Université 296, Brooke, 334

WELLSBURG – Highland Springs Golf Course a réuni les quatre équipes de golf féminines organisées et reconnues par le SSAC en Virginie occidentale – John Marshall, Brooke, University et Wheeling Central, ainsi que des joueuses individuelles de St. Clairsville High School.

Oliva Baker des Red Devils a remporté les honneurs médaillés avec un 80.

La première place des Monarchs était menée par un 87 de la première année Kianna Garrison.

Abby Kingora de l’université a obtenu un 85 pour rythmer les Hawks.

Pour Brooke, Ellie McDonald a obtenu un 101.

Dans la division novice, Olivia Blatt de Wheeling Central a totalisé 46 coups.

VOLLEY-BALL

Tyler Consolidated Rallyes par Wirt Co.

KIDWELL – Après avoir perdu le premier set 25-22 contre les Tigers, les Silver Knights (5-5) ont remporté trois victoires consécutives par des scores de 25-20, 25-19 et 25-13.

Braeden Wall a poursuivi sa solide saison avec 13 attaques décisives, 11 récupérations, 10 passes décisives, neuf points et huit blocs. Katie Grimm a ajouté 15 attaques décisives, 10 points, huit blocs, cinq récupérations et un trio d’as, tandis que Mya Fetty a inscrit 20 points, 16 passes décisives, quatre récupérations et trois as. Macie Highley a ajouté 12 récupérations, 11 points, quatre as et trois passes décisives.

Magnolia bat la rivière

NEW MARTINSVILLE – Magnolia a défendu son terrain contre River jeudi, balayant les Pilots, 25-16, 25-22, 25-20, pour passer à 9-4 cette saison.

Sidney Knight et Kaylee Williams ont chacun totalisé 10 points pour mener les Blue Eagles. Sienna McKeever en avait neuf.

River a obtenu huit attaques décisives de Hallie Hammel et cinq chacune de Reese Hobbs et Maci Isaly. Isaly a également récolté neuf passes décisives tandis que Zoey Fox en a obtenu sept. Aubrey Fetty a mené les Pilots dans les récupérations avec 20, tandis que Hobbs, Isaly et Kaylee Hagan ont chacun réussi trois blocs.

Indian Creek en tête de Harrison Central

CADIX – Les Huskies ont perdu un match à domicile jeudi contre les Redsdkins en visite, 25-19, 25-11, 25-10.

Pour Harrison, Lauren Doane a mené l’équipe avec six attaques décisives. Olivia Tonkovich a mené les Huskies avec neuf passes décisives, Taylor Nemeth a mené avec huit récupérations et Kennedy Dunlap a mené avec huit points.







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception