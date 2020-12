ATHÈNES, GA.: Sahvir Wheeler a récolté 21 points et 10 passes pour son troisième double-double consécutif pour aider la Géorgie à battre Jacksonville 98-65 vendredi soir.

Toumani Camara a ajouté 19 points et sept rebonds et Justin Kier a récolté 11 points, six rebonds, sept passes et quatre interceptions pour les Bulldogs (3-0), qui ont tiré 51% du peloton.

Les Dolphins (3-1) ont marqué les quatre premiers points de la seconde période pour fermer le déficit à 46-40. La Géorgie a marqué les six points suivants et est allée sur une course de 22-4 au milieu de la seconde mi-temps pour prendre une avance de 79-53 sur le sauteur Christian Browns avec 7:01 à faire.

Brown a terminé avec 14 points, PJ Horne a marqué 12 et Tye Fagan 10.

Diante Wood a mené Jacksonville avec 18 points, Mo Arnold et Tyreese Davis ont chacun ajouté 13 points et Dontarius James en a marqué 11.

