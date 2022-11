Wheel achètera la technologie de soins virtuels backend de GoodRx pour 19,5 millions de dollars

Entreprise de recrutement et de services en télésanté Wheel acquerra la technologie de soins virtuels backend de GoodRx pour 19,5 millions de dollars en espèces.

L’accord, qui est devrait fermer à la fin du mois, comprend le DSE de GoodRx Care, les outils de gestion clinique et le logiciel d’expérience patient.

Wheel intégrera la technologie dans ses offres de soins virtuels, bien que GoodRx continuera à posséder et à exploiter son site Web de télésanté et son application mobile destinés aux consommateurs. Environ 20 employés de GoodRx recevront des offres pour rejoindre Wheel.

Les sociétés travaillent ensemble depuis 2020. GoodRx, qui est surtout connu pour ses offres de transparence des prix des médicaments, a déclaré que l’acquisition lui donnera la flexibilité de continuer à offrir des outils de télésanté.

“Nous pensons que Wheel est le partenaire stratégique idéal pour cette acquisition”, a déclaré Doug Hirsch, co-PDG et cofondateur de GoodRx, dans un communiqué. “Wheel fournit la technologie et les cliniciens à GoodRx Care depuis plusieurs années, ce qui nous donne une grande confiance dans leur capacité à exploiter et à développer la plateforme. En concluant un accord stratégique à long terme, nous sommes impatients d’approfondir notre relation mutuellement bénéfique. Nous sommes ravis de voir comment Wheel continue de tirer parti des outils incroyables que notre équipe a développés.”

LA GRANDE TENDANCE

Cet accord marque la première acquisition de Wheel. Fondée en 2018, la startup s’est lancée deux ans plus tard aux côtés d’un Augmentation de 13,9 millions de dollars en série A. Début 2022, Wheel a annoncé qu’il avait récupéré 150 millions de dollars en financement de série C.

Cependant, en août, Un initié a rapporté que Wheel avait licencié 35 salariés, soit environ 17 % de ses effectifs. Un certain nombre d’entreprises de santé numérique et de technologies de la santé ont annoncé des licenciements cette année alors que les investissements se tarissent par rapport à l’environnement de financement en plein essor observé en 2021.

GoodRx a annoncé ses résultats du troisième trimestre cette semaine, affichant des revenus de 187,3 millions de dollars, contre 195,1 millions de dollars au cours de la période de l’année précédente. La perte nette s’est élevée à 41,7 millions de dollars, contre une perte nette de 18,1 millions de dollars en 2021, que GoodRx a attribuée à un mentionné précédemment problème avec une chaîne d’épicerie nationale et les dépenses liées à son acquisition de vitaCare.

L’EBITDA ajusté était de 52 millions de dollars, contre 61,8 millions de dollars pour la période de l’année précédente, ce qui, selon GoodRx, était largement dû au problème des épiciers.

L’entreprise a également licencié des travailleurs cette année, réduisant environ 16 % de son personnel. GoodRx a récemment lancé une plate-forme de transparence des coûts des médicaments destinée aux fournisseurs, qui comportera également des partenariats stratégiques avec des sociétés pharmaceutiques.