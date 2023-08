Wheaton va promouvoir le chef adjoint au rang de flic supérieur – Shaw Local

Le chef adjoint de la police Princeton Youker sera nommé 13e chef de la police de Wheaton après le départ à la retraite du chef Bill Murphy, selon un communiqué de presse.

Youker sera nommé chef de la police par intérim à la retraite de Murphy le 25 septembre et il sera officiellement assermenté en tant que chef de la police par le maire Phillip Suess lors de la réunion du conseil municipal du 2 octobre.

La communauté est invitée à assister à une réception pour rencontrer le nouveau chef de 18 h à 18 h 45 le 2 octobre dans la salle Gamon de l’hôtel de ville, 303 W. Wesley St. La cérémonie d’assermentation aura lieu à 19 h dans la salle du conseil .

Youker a commencé comme officier de patrouille au sein du département de police de Wheaton en 2001 et a été détective, sergent, lieutenant, agent d’information publique et chef adjoint, selon le communiqué.

« J’ai été élevé à Wheaton pendant les 20 premières années de ma vie et je suis policier à Wheaton depuis 22 ans », a déclaré Youker dans le communiqué. « Je suis touché par l’opportunité de continuer à servir ma ville natale en tant que prochain chef de police. J’apprécie le soutien et la confiance que le directeur municipal Mike Dzugan a démontrés dans cette décision. Je travaillerai avec diligence pour m’assurer que le service de police continue de servir la communauté avec respect, compassion et intégrité.

« Notre ville a un département de police exceptionnel et la communauté de Wheaton sera bien servie avec le chef adjoint Youker à la tête du département », a déclaré Dzugan. « Il a fait partie intégrante de nombreuses initiatives actuelles du service de police. Son expérience au sein du département, les relations qu’il a tissées tout au long de sa carrière et son lien profond avec notre communauté le rendent particulièrement bien placé pour ce rôle.

Youker est titulaire d’un baccalauréat en sociologie avec une mineure en systèmes d’information et analyse statistique de la Pennsylvania State University et d’une maîtrise en gestion et comportement organisationnel de la Benedictine University.